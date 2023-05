De Música Ligera: A la Sombra de un León

Inmersos en las fiestas de nuestro patrón, y con una pila de conciertos para estos días, afrontamos esta edición de De Música Ligera, ofreciéndote las ultimas novedades de Arde Bogota, La La Love You, Chica Sobresalto, Victorias, Queens of the Stone Age, Willy Tornado, The Lemon Twigs, Lisasinson, Baiuca, J Teixi Band, Nadie Patín y Rawayana. Porque para chulos, nosotros.