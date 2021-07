De Música Ligera: "Holidays in the Sun"

Última edición de una temporada repleta de la mejor música posible. Nos vamos de vacaciones pero no sin antes escuchar las últimas novedades de Foo Fighters, Love of Lesbian, Bearoid con Ganges, Jorge Drexler, Delaporte, Los Punsetes, The Parrots, Leía Destruye, Chica Sobresalto, Inhaler, Lime Lovers y Nat Simons con Anni B Sweet, además de repasar varias citas importantes de este verano como el festival Jardín de las Delicias de Madrid o el Sueños de Libertad de Ibiza. Nos huele el culo a playa y lo sabemos. Nos escuchamos a la vuelta.