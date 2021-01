De Música Ligera: "Frío"

Que mejor manera de combatir a Filomena y sus copitos de nieve que las novedades calentitas que te traemos esta semana en De Música Ligera. Temas que adelantan los futuros discos de Kings of Leon, Shinova, Mogwai, Chica Sobresalto, London Grammar, Unidad y Armonia y The Pretty Reckless, además de los últimos singles de Parquesvr, Azealia Banks y Novio Caballo, porque: al mal tiempo, buena música... ¿O no era así...?