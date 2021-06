De Música Ligera: "Concierto Salvaje"

La mejor música posible ataca de nuevo. Esta semana queremos poner en valor la vuelta (con cuentagotas) de los festivales y los eventos de música en directo, que tan necesaria está siendo tanto para el público como para todo ese sector que tan mal lo ha pasado durante tantos meses y como, poco a poco estamos viendo reflotar. Daremos buena cuenta de los carteles del Sonorama Ribera, Festival Brillante y Mad Cool, donde actuarán artistas como Viva Suecia, La La Love You, El Buen Hijo, The Killers y Parcels. Además también sonarán cosicas de Novedades Carminha, Hijos de la Ruina, Tote King, floridablanca, Kings Of Convenience, Tiburona, Flores y La Jetée. Larga vida a la música en vivo.