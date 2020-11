De Música Ligera: "Boom Boom"

Esta semana nos ha quedado un De Música Ligera de lo más cañero. Escucharemos lo nuevo de AC/DC, Foo Fighters, System of a Down, EON y Sölar. Y bajando un poco el pistón, pero no por ello la calidad, sonarán también las últimas novedades de Miley Cyrus con Stevie Nicks, Floridablanca, Susan Santos, Kylie Minogue, Las Ligas Menores, St Woods y el esperado debut de los madrileños Zirconita. La mejor música posible de todas las formas y colores. Enhorabuena a los premiados.