Alberto Contador, en COPE: "Enric Mas tiene opciones de podio"

Este viernes dará comienzo una nueva edición del Tour de Francia que arrancará desde Dinamarca. Un ronda gala donde la principal baza española será el ciclista del Movistar Team Enric Mas.

Precisamente sobre Mas ha hablado el exciclista español Alberto Contador en declaraciones a la Cadena COPE en el micrófono de nuestro compañero Quique Iglesiasdesde la sede de la firma de zapatillas DMT, de la cual Contador es imagen.

Para Contador, Mas "tiene una gran oportunidad" para subirse al podio, después de saber ya lo que es acabar en el top10 del Tour. Contador apunta al esloveno Tadej Pogacar como "el hombre a batir" y después ve a los corredores del Jumbo-Visma Jonas Vingegaard y Primoz Roglic como los grandes rivales y por eso se cuestiona que "habrá que ver cómo se mueven" dentro de la escuadra.

Y un escalón por debajo de esos tres, el de Pinto da otros nombres como Ben O'Connor, Jack Haig, Daniel Felipe Martínez, al propio Enric Mas y a Alexandr Vlasov "que puede dar un salto importante".

En definitiva, según Alberto Contador, Enric Mas "tiene opciones de podio".

Junto al Jumbo Visma destaca el potencial que presenta Ineos para esta edición del Tour. El galés Geraint Thomas, ganador de la edición 2018, el colombiano Daniel Felipe Martínez y el britanico Adam Yates será el tridente que ponga en escena.

En relación a una posible guerra interna entre los tres corredores, Contador no ve mal que estén los tres porque "si tienes tres bazas, tienes más garantías de tener a alguien en la general" y todo porque "en el pasado no había esas montoneras, no había ese nerviosísmo" dentro del pelotón que ahora sí que hay.

Edición del Tour con pocos españoles, pero que será la antesala de una gran Vuelta España donde podremos ver a los jóvenes españoles Carlos Rodríguez o Juan Ayuso. Vuelta que para Contador puede ser "de la ilusión" para ver cómo evolucionan esos jóvenes, y además, no considera que estemos viviendo un mal momento en el ciclismo español ya que tuvimos en el pasado Giro de Italia un "líder más de diez días, un hombre en el podio, y eso es interesante".

Sobre el recorrido de este próximo Tour, el exciclista madrileño apunta a la etapa que termina en Los Alpes como la jornada clave para ver quién es el más fuerte, y más teniendo en cuenta que el día siguiente se subirá Alpe D' Huez.

Ahora Contador vive estas grandes vueltas desde la moto de Eurosport y asegura que "lo disfruto mucho": "Es una cosa que me gusta. Es un privilegio ver la carrera desde otro punto de vista y te intentas poner en el papel del corredor y no perder esa esencia que es lo que puedes aportar".









