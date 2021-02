Victoria Beckam, Naomi Watts o Alexa Chung, sus cortes de pelo son tendencia

Como ya decía Coco Chanel, “una mujer que se corta el pelo está a punto de cambiar su vida”, y qué necesario en este 2021 un cambio de aire. Pero si aún no tienes en mente ningún corte o no puedes decidirte por ninguno en concreto, toma nota de los looks por los que apuestan las celebrities, siempre van un paso por delante y son las precursoras de los cortes de pelo que se llevarán durante todo el año. Repasamos las tendencias sus apuestas con Conchi Fernández, jefa de estilistas de To Be Aguilar Delgado:

Flequillo años 70

“Un flequillo ligeramente abierto y con textura, ideal para combinar con una melena larga o cortes midi. Ya sea un flequillo waft o courtain fringe es el momento para probar y dejarte sorprender por lo que bien que lo puedes adaptar a tu rostro". Una clásica de este tipo de peinado es Heidi Klum, quien ya lleva años demostrando lo bien que queda.

El corte Bob

Este corte fue todo un descubrimiento y sigue reinando en el 2021. “Un clásico Bob sienta bien a todo tipo de cabellos y a todo tipo de rostros. Es un corte de pelo muy versátil que admite cantidad de variantes para adaptarse al estilo de cada mujer. Además, rejuvenece el aspecto y ¡te quita años de encima!”, afirma Conchi Fernández. Es uno de los favoritos como también de Naomi Watts.

Bob mini y recto

Una versión del clásico Bob es el mini y recto, un peinado que da un toque chic a tu peinado y a tu look. Ha sido el favorito durante todo el año pasado de actrices como Lucy Boynton o modelos como Kaia Gerber. Sin duda, este año se mantiene este estilo y viene pisando fuerte.

Media melena

La media melena es el corte que nunca falla. Un corte atemporal que no caracteriza a ningún año en concreto porque siempre es una apuesta segura. Victoria Bekham lo luce últimamente con mechas balayage, otra de las tendencias para este 2021 que se mantienen. Este tipo de mechas son ideales para dale más movimiento al cabello y luz al rostro".

Midi “mullet”

Una mezcla de estilo midi pero más rockero con el ‘mullet’ más sofisticado. El flequillo alborotado libera la mirada y despeja al rostro llenándolo de fuerza. Es sin duda un peinado atrevido pero muy personal, y sino que se lo digan a Miley Cyrus.

Corte shag

El corte shag es miticio para las melenas midi, aunque también puede utilizarse en melenas largas. Se trata de un corte muy despeinado con muchas capas que puso de moda la icónica Jennifer Aniston en la serie Friends. Más de 20 años después, influencers, también icónicas, como Alexa Chung, lo han convertido en icono de moda.