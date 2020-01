Volúmenes exagerados y patrones de quitarse el sombrero, en el debut de Jorge Vázquez en Pertegaz

El desfile más esperado del día, Pertegaz, ha conseguido reunir en la primera fila a un numeroso grupo de personajes populares, muchos de ellos vinculados al mundo de la moda y otros a la política, ya que el lugar elegido fue la cúpula del Palacio de Cibeles, la sede del Ayuntamiento de Madrid.

¿Le gustaría a Manuel Pertegaz? con la presión de este interrogante ha trabado Jorge Vázquez, director creativo de esta mítica firma, una primera colección en la que ha rendido homenaje al maestro, uno de los grandes diseñadores españoles junto a Balenciaga, Pedro Rodríguez y Elio Berhanyer.

Desde "el cariño, respeto y admiración", Jorge Vázquez ha creado una colección estudiando los archivos de Manuel Pertegaz, modisto que confeccionó el vestido de novia de la reina Letizia y que también vistió a celebridades como Jackie Kennedy, Ava Gardner o Audrey Hepburn.

"Mi obsesión ha sido confeccionar prendas que estuvieran a la altura", ha explicado este jueves a Efe el diseñador, quien reconoce que ha sentido una "gran responsabilidad" en este trabajo.

Con música en directo de una orquesta que ha interpretado el bolero de Albéniz y sobre una alfombra fucsia, color fetiche de Manuel Pertegaz, ha comenzado el desfile en el que Jorge Vázquez ha ido en busca de la belleza, no tanto del lujo.

Su punto de partida ha sido el musical Hair en Brodway, un espectáculo al que asistió Manuel Pertegaz en los 70, y que a su término, comprendió que la moda cambiaba, nacía el prêt-à-porter, "la moda de la calle”, dijo el maestro que en el año 1975 tenía en su taller 700 modistas.

Y con esa inquietud, Jorge Vázquez ha reeditado patrones, volúmenes y estampados que, a día de hoy, siguen siendo actualidad, ya se sabe que lo bueno no pasa de moda. Lo retro es actual, contemporáneo.

Ya en la primera salida -un traje de chaqueta negro y sombrero tipo Courrèges con velo y cristales de Swarovsky- se ha visto el ADN de la firma, pero con un aire renovado.

Después sobre la pasarela ha destacado una sastrería con patrones impecables, de quitarse el sombrero, trajes de chaqueta con botones joya y vestidos vaporosos ceñidos a la cintura con fanines-lazada.

La colección se lleva a cabo con siluetas estructuradas, volúmenes exagerados, talles altos, mangas abullonadas y tejidos que se recogen y drapean continuamente.

Elegantes y "chic" han sido los vestidos de día, piezas trabajadas sobre patrones antiguos, "que incluso he intentado hacer en los tejidos originales", explica Vázquez quien ha utilizado en esta colección gazar, moaré, raso duquesa, muselina estampada, cashmere, tafetán de seda y lentejuelas.

El diseñador gallego se ha centrado en vestir a mujeres eclécticas, de una fuerza arrolladora que se sienten bien con motivos en zigzag o estampados florales, la mayoría de ellos también reeditados, "me ha hecho ilusión recuperar el estampado ojo de gato" que tanto utilizó Pertegaz.

A lo largo del desfile aparecen estilismo cuajados de flores, dibujos geométricos o "prints" de cebra que se mezclan con prendas de punto bordadas, diseños que en ocasiones se acompañaban de espectaculares tocados de fantasía con plumas y pedrería realizados de manera artesanal por Tolentino Hats.

El negro y el crudo son los colores base de la colección junto con el rojo y el fucsia, que se ha visto en varias prendas, la primera en un abrigo corto que se fundía con un grandioso tocado de plumas. Y, de pronto, aparecen pincelas vibrantes en verde agua, lima, kiwi rosa palo o coral.

Para los vestidos de noche, Jorge Vázquez no se pone límites y saca toda la artillería; lentejuelas, pedrería, apliques de cristal y plumas, lazadas, drapeados, bordados, acabados metalizados, mezclas excesivas que ofrecen diseños de alto copete.

Túnicas y chaquetas joyas, dos piezas que forman parte del universo nocturno de Pertegaz, una casa que, fiel a su fundador, defiende la elegancia como actitud y con inteligencia.

GRAN EXPECTACIÓN

El debut de Jorge Vázquez como director creativo de la emblemática firma Pertegaz ha conseguido una expectación que hacía tiempo que no se percibía en el ambiente. Compañeros de profesión como Elena Benarroch o Ángel Schlesser no dudaron en aplaudir al final del desfile que no decepcionó a nadie.

La esposa del líder del PP, Isabel Torres, ha ocupado la primera fila de la pasarela y emocionada ha contado a Efe que Jorge Vázquez fue quien le confeccionó su vestido de novia. "Le conozco desde hace once años y le considero un amigo", una presencia que es un apoyo más a la nueva andadura del diseñador.

Modelos como Laura Sánchez o Nieves Álvarez no han querido perderse ninguno de los detalles de esta primera colección. La actriz María Barranco tampoco quiso eludir la cita, no en vano ella lució un magnífico Pertegaz en la última ceremonia de los Premios Goya. Tampoco faltó la presentadora Jose Toledo o la duquesa Fernandina.

La actriz Marta Hazas una "apasionada" de la moda compartió confidencias con su compañero de reparto en "Velvet" Diego Martín. Muy cerca de ellos Boris Izaguirre, un dandy en todas sus apariciones, tomó buena nota de los diseños que la firma presenta por primera vez en la pasarela madrileña.

El alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez Almeida, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y Andrea Levy, concejal de Cultura y Turismo de Madrid, fueron algunos de los representantes de la política municipal que estuvieron también presentes.