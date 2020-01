Jorge Vázquez, fichaje estrella de Pertegaz: "No vengo a revolucionar, sino a evolucionar"

El nombramiento de Jorge Vázquez, como director creativo de Pertegaz fue una de las noticias de moda más importantes de finales de 2019, por el enorme prestigio de Pertegaz en la moda española e internacional, que le sitúan entre los mejores de todos los tiempos. "Siento mucho respeto, pero estoy muy contento por haber sido elegido para liderar este proyecto", reconoce el diseñador a COPE Cool.

Jorge Vázquez nos atiende en vísperas de presentar la primera Colección Otoño -Invierno 2020/21 en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. "Estamos a mil, todo ha sucedido en poco tiempo, formar equipo, las navidades, la vuelta a la realidad...¡es tremendo!", bromea.

Evolución y no revolución, no quiero cambiar la marca

¿Recuperar los valores del gran maestro o actualizarlos y darles su toque personal? "Pertegaz era uno de esos iconos, de esos espejos en los que nos inspirábamos" por lo que la responsabilidad que tiene entre manos el diseñador, es importante. Pero Vázquez lo tiene claro, no llega para "revolucionar" sino para "evolucionar". "No quiero cambiar la marca", deja claro. Para lograrlo ha profundizado en los archivos de la marca, busca captar la esencia de la época dorada y fantástica de Pertegaz. "Cuando muere Christian Dior -recuerda- se le ofrece a Pertegaz ser director creativo de la casa Dior. Es la época más fuerte e increíble de Manuel, y en la que me he inspirado para la colección que voy a presentar en Madrid".

Cualquier mujer se puede poner un Pertegaz de hace muchísimos años y estar a la moda

A pesar del paso del tiempo, reconoce que los vestidos del maestro "están de plena actualidad. Cualquier mujer se puede poner un Pertegaz de hace muchísimos años y estar a la moda".

Su actividad frenética se multiplica ahora por dos. El diseñador compatibilizará su trabajo como director artístico de Pertegaz con sus propias colecciones y eso solo se consigue con "echándole muchas horas". "Todo está muy pensado para que las dos marcas estén muy diferenciadas". Dejará de hacer muchas cosas para desarrollarlas en Pertegaz.

De esta forma, Jorge Vázquez coge un aire más joven, minimal, muy chic, con una colección más atemporal, unos buenos básicos, prendas muy femeninas, pero mucho más depuradas y quizás sin tantos excesos como tenía, porque ahora esos excesos, esos lujos, quedan reservados para Pertegaz, que como él mismo reconoce "tiene más fuerza como marca y más historia". Y Jorge, señala con humildad, "es todavía un principiante".

El verano será muy menta, con colores corales y fucsias eléctricos

De las tendencias para este 2020 también nos habla el diseñador. Resalta el "color, la alegría y las cosas bonitas que motivan a la gente". El verano será muy "menta, con corales y fucsias eléctricos".

Pero el invierno no parece que venga menos colorido. En la Colección que presenta en la MBFWM (del 28 de enero al 2 de febrero), la primera como director creativo de Pertegaz, también veremos "mucho color y mucha creatividad con volumen, grandes lazadas y pompones, faldas maravillosas y esos bordados que tanto le gustaban y que a mi me fascinan".

No te pierdas la entrevista y pincha ya en la entraga número 21 del podcast ¡Te esperamos!

Síguenos en cope.es/cope cool o en Instagram @COPECOOL

¿Qué es COPE COOL?

Es un escaparate donde te mostramos las tendencias de moda, belleza, decoración y en general todo aquello que aporta un plus de felicidad a tu día a día.

En este PODCAST te contamos el lado más 'cool' de la actualidad con entrevistas a primeras figuras que te cuentan cómo sacarte el máximo partido.

COPE Cool es un PODCAST que presentan María Bandera y Lola Pérez Collado con una periodicidad quincenal. ¡Te esperamos!

Entrega número 21 de COPE Cool

Entrega número 20 de COPE Cool (Especial Navidad)

Entrega número 19 de COPE Cool

Entrega número 18 de COPE Cool

Entrega número 17 de COPE Cool

Entrega número 16 de COPE Cool

Entrega número 15 de COPE Cool

Entrega número 14 de COPE Cool

Entrega número 13 de COPE Cool

Entrega número 12 de COPE Cool.

Entrega número 11 de COPE Cool

Entrega número 10 de COPE Cool

Entrega número 9 de COPE Cool.

Entrega número 8 de 'COPE Cool'

Entrega número 7 de 'COPE Cool''

Entrega número 6 de 'COPE Cool'

Entrega número 5 de 'COPE Cool'

Entrega número 4 de 'COPE Cool'

Entrega número 3 de 'COPE Cool'

Entrega número 2 de 'COPE Cool'

Primera entrega 'COPE Cool'