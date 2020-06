La influencer Marta Oria: "Muchas marcas están haciendo verdaderos esfuerzos por apoyar el comercio nacional"

Marta Oria es una de las influencers de moda más prestigiosas de nuestro país. Con su estilo elegante y diferente ha logrado conquistar a más de 60.000 seguidores. La influencer madrileña es embajadora de numerosas marcas de moda y asiste con frecuencia a muchos de los eventos más glamourosos.

Ante la crisis del coronavirus, profesionales como Marta, han tenido que adaptarse a la nueva situación creada por la Covid-19. Le preocupa su incidencia en la moda, si bien Marta tiene plena confianza en las empresas españolas de este sector.COPE Cool ha hablado con ella:

Pregunta: Marta, ¿en qué punto se encontraba la industria de la moda antes de la Covid y cómo ha afectado?

Respuesta: La moda está en continuo movimiento, cada mes es una 'semana de la moda'' en algún país, cada semana un desfile, en cada desfile miles de personas, esa ropa del desfile se vende en tiendas, centros comerciales, talleres, modistas que son autónomos, esa ropa se fotografía para que la gente la pueda conocer, hay una modelo, un fotógrafo, una estilista, un maquillador… y así podríamos seguir enumerando muchos puestos de trabajo. Miles de personas giran alrededor de la industria de la moda.

Podríamos decir que la moda -precovid- estaba en un momento de crecimiento. Marzo es un mes absolutamente maravilloso para la mayoría de marcas y empresas ya que comienzan los lanzamientos y campañas enfocadas a la primavera/verano, es una época muy divertida.

Afortunadamente en Madrid, pudimos asistir a la Mercedes Benz Madrid Fashion Week en febrero. Ffue una suerte si tenemos en cuenta que la cantidad de eventos, conciertos y actividades que se han suspendido con motivo de la pandemia.

P: ¿Cómo será la moda post covid?

R: Confío mucho en las empresas de moda en España, hay verdaderos héroes y por eso creo que este sector no ha sido el más “castigado”. Me parece muy importante destacar la importancia del mundo virtual e internet durante el covid y particularmente en lo que a la moda se refiere... ¡cuántas marcas españolas de repente que antes no conocíamos! La población sigue consumiendo redes sociales y consciente o inconscientemente acaban consumiendo moda.

Cuando nos preguntamos los beneficios de las redes sociales, y de la sociedad “cibernética” quizá en estos momentos sí que podemos ver cosas muy positivas, y nos podríamos preguntar: ¿Qué hubiera sido de las tiendas sin página web? Por muy poco que se haya consumido, se ha hecho, la gente ha comprado cosas, regalos del día del padre, de la madre, de cumpleaños... en fin, creo que la industria de la moda, afortunadamente se adapta a esta situación sin ningún problema pues lleva mucho tiempo implantada en la sociedad de forma virtual.

P: ¿Cómo ha afectado la pandemia a tus proyectos como influencer?

R: La pandemia en un principio, lo paralizó todo. En nuestro sector los meses más tranquilos son justo después de Navidad y el mes de agosto, ya que previamente han sido meses mucho más potentes por lo tanto, justo en marzo empiezan a despegar campañas, acciones, eventos. Formamos parte de un sector que requiere de la sociedad para subsistir y la gente en ese momento, está a lo importante, que en este caso era la pandemia. Por eso muchas marcas paralizaron acciones pero siempre con la esperanza de poder reengancharlas al final de la crisis y así ha sido. Me ha sorprendido ver cómo muchas marcas españolas están haciendo verdaderos esfuerzos para volver a la primera línea y apoyar el comercio nacional.

P: Al comienzo de la pandemia, las influencers jugábais un papel muy importante al tener tanto engagement en RRSS mediante el hashtag #QuedateEnCasa, ¿cuál ha sido vuestro papel o cuál fue en esos momentos?

R: Al principio no sabes muy bien cómo enfocarlo, sabes que hay gente sufriendo pero por otro lado, y desde mi punto de vista, debes transmitir serenidad ante situaciones difíciles. De nada sirve que pierdas los nervios en público, o denuncies situaciones que no compartes, para mí ese tipo de opiniones deben reservarse para momentos en los que la sociedad esté más tranquila. Es cierto que sientes un poco responsabilidad e incluso quieres empatizar de una forma más real con la gente. Al final, ante estas situaciones hay algo que es una verdad universal y es que siempre estamos en manos de Dios, ese fue el mensaje que quise transmitir. Pero sé que no es fácil mantener una actitud positiva. Hemos vivido un momento distinto y difícil... Lo que sí que es cierto es que acercarte e intentar empatizar con la gente funciona, lo agradecen y se crea una sinergia interesante. Al menos sabes que estás ayudando en la medida de lo posible a la gente que te sigue y eso es muy satisfactorio.

P: ¿Qué ha sido lo más difícil a la hora de generar contenido desde casa?

R: Durante estos casi tres meses hemos tenido que generar contenido para gente que pasaba por momentos difíciles, y gente que aunque no estuviera sufriendo vive el mismo momento de pandemia y dificultad social. Tú misma estás viviendo ese momento, pero a la vez eres consciente de que te apetece animar y conectar con la gente... pero, ¿qué puedo ofrecerles? Ese momento es el más difícil a la hora de generar contenido. No quería repetirme, así que yo enfoqué mi contenido a la naturalidad de los momentos en casa del día a día y a intentar ser optimistas. Me enorgullece mucho ver cómo las personas aceptaban cada reto en redes e interactuaban con todos nosotros de forma muy positiva, aún en momentos complicados.

P: Con la evolución de las fases, ¿cómo se están volviendo a retomar los proyectos?

R: Afortunadamente incluso antes de la evolución de las fases ya se habían retomado algunos ya que la gente no ha dejado de consumir redes sociales. Por lo tanto, los proyectos han vuelto a su inicio e incluso están saliendo nuevos. Se está adaptando muy bien todo a la situación, muchas marcas crean contenido en base a lo que hemos vivido y eso es un filón muy interesante del que se sacará mucho partido.

P: Finalmente, ¿cómo están gestionando las agencias de influencers esta nueva situación?

R: Han mantenido su actividad pues como decía antes se ha comprobado que la gente sigue consumiendo en redes e internet, por ello han seguido con su actividad aunque el volumen en algún momento pudo bajar bastante, pero esto es una carrera de fondo y la verdad es que todos han ido en la misma dirección. Yo particularmente, puedo hablar de SoyOlivia que es en la que estoy yo y la verdad es que lo han gestionado muy bien todo desde el primer momento, animándonos a seguir generando contenido e incluso generando contenido ellos mismos para seguir adelante con todo lo que viniera.

