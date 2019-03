Los arriesgados vaqueros con los que Zidane anunció su vuelta al Real Madrid

Al mediodía de ayer saltaba el bombazo. Zinedine Zidane se convertía en protagonista indiscutible de medios y tertulias callejeras. La razón, su regreso como entrenador del Real Madrid. Todos se preguntaban cómo regresaba al club blanco tan solo nueve meses después de su marcha. Esa misma tarde el técnico francés despejaba las dudas en una multitudinaria comparecencia en la que dejaba claro que no podía decir que 'no' a la llamada del presidente Florentino.

El ya entrenador del Real Madrid subía entonces al estrado para explicar las razones de su vuelta y sorprendía a más de uno con su arriesgado look.

Acompañado de su mujer Veronique, Zidane lucía más fashion que nunca y desde luego muy, muy ajustado. Atuendo casual, camisa blanca y americana de tonos verdes militar y zapatillas de cuero del mismo color con suela blanca.

Pero quizás lo más llamativo de su outfit fueran los desgastados vaqueros pitillo azul con numerosos rotos -algunos a la altura de la rodilla y de la pelvis- y con una ancha vuelta a la altura de los tobillos.

Siempre a su lado, su mujer Veronique con el pelo suelto y un vestido blazer blanco cruzado con botones dorados sin medias y con zapatos a juego con el vestido. Como complemento, pendientes de aro dorados y bolso de Hermes marrón.

Zidane reconocía este lunes que varios clubes grandes le habían trasladado propuestas pero que en su cabeza solo estaba reconstruir al Real Madrid y diseñar un nuevo proyecto. "Vamos a cambiar cosas. Tenemos que hacerlo para el próximo año pero no se trata de eso ahora. He vuelto y tenemos tiempo para hablar con el presidente y el club para lo que se pueda hacer. Hoy en día el tema es que nos faltan once partidos y queremos acabar bien", dijo.