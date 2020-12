Pañuelos de seda en el pelo estilo The Crown, entre las tendencias que pisan fuerte

Durante estas semanas previas a la Navidad, influencers y celebrities aún no han sacado de sus armarios ni han adelantado looks para estas fiestas que serán tan atípicas. Sin embargo, sí que han puesto sobre la mesa tendencias posibles para llevar durante el día a día eclipsando a las fiestas nocturnas o cenas navideñas.

En primer lugar vamos a resaltar un total look propuesto por la influencer Paula Ordovas, que siempre va a la última moda pero siempre le da a sus conjuntos una vuelta de tuerca. En la instantánea propone varias piezas en color negro y dorado, un estilo muy Versace. Pero como había adelantado, todas las partes del conjunto tienen su toque especial llevando una falta negra de volantes con una raja en el lateral de la pierna derecha que ya le da al look todo el encanto. Pero además lo ha acompañado con prendas muy llamativas: un bolso de lujo con dos chapas estilo cowboy como si fuera el sello distintivo de un shérif y unas botas que recuerdan al estilo de Elisabeth en Piratas del Caribe.

Por otro lado tenemos a Elisa Serrano que es una influencer alicantina y que lleva trabajando en la moda de redes sociales muchos años. En su caso, y para pasar en el día en el campo y en zonas rurales, que normalmente se suele apostar por prendas de color tierra o apagados, Serrano ha querido hacer gala de su estilo con un look que parece muy cómodo de pantalones de pinza aterciopelados y un poco acompanados de color rosa que ya le dan todo el protagonismo al look, que también lo ha acompañado con un abrigo largo hasta los tobillos de color verde y unas botas, también muy llamativas, de color blanco que recuerda mucho al estilo de Courrege.

Ha llamado también la atención una tendencia, bueno, más bien sería un total look que el año pasado también se repetía en varias ocasiones en los looks de las influencers. La diseñadoras Inés Arroyo y Ellen Claesson han apostado por outfits muy cómodos pero que conjuntan muy bien dos prendas de ropa. El año pasado era tendencia los sweaters con abrigos o chaquetas cortas. En esta ocasión ambas han llevado dos chándals con abrigos largos que le dan ese toque más formal en los conjuntos.

En cuanto accesorios vamos a resaltar uno propuesto por la influencer catalana Gigi Vives que es una referencia en cuanto a estilo y moda en el mundo de las redes. En una fotografía de su instagram ha compartido un accesorio, como adelantábamos y que casualmente he visto en repetitivas ocasiones en la serie The Crown que recuerda mucho a esa moda de los años 60, que son los pañuelos de seda en el pelo. Además es una tendencia que lleva apareciendo en redes desde el comienzo del nuevo curso y que además da mucho juego porque se puede llevar de diversas formas bien atado en el cuello como es el caso de Gigi, o en el propio pelo.

Y siguiendo con el estilo de la moda inglesa tenemos a una influencer y a una celebritie que han apostado por las chaquetas de cuadros para complementar sus conjuntos. Melissa Villarreal, la hermana de Grace, ha llevado un total look en colores tierra, resaltando el bolso en un tono azul clarito, pero con esta chaqueta larga a modo gabardina de cuadros. Y finalmente tenemos a la Marquesa de Griñón, Tamara Falcó que es la celebritie del momento y que ha llevado esta tendencia de la chaqueta de cuadros. Además en este conjunto va bastante informal vestida de lo que lo nos tiene acostumbrados.

Entrega número 32 de COPE Cool (09/12/2020) Hablamos con la diseñadora Nuria Sardá, directora creativa de Andrés Sardá que ha vestido de Navidad a la imponente Menina que ilumina la Plaza de Colón de Madrid. Pero con ella también hablamos de tendencias en lencería, de moda cómoda, tan demandada en estos momentos y de moda solidaria... Conoceremos lo último para decorar nuestra casa en Navidad de la mano de Óscar Porras, interiorista Ikea que nos descubre los colores, texturas y sabremos cómo adaptar de una forma original nuestra mesa a las medidas sanitarias que obliga la pandemia. En belleza hablamos con uno de los grandes expertos en maquillaje, maquillador oficial de Lancome, Roberto Siguero, que nos habla de tendencias y nos explica hasta qué punto cambia la mascarilla nuestra forma de maquillarnos para estas fiestas. Además conocemos trucos para maquillar los labios, los ojos y rubor de mejillas pese a la mascarilla. Y Lourdes Crespo, la 'it girl' de COPE Cool se ha dado una vuelta por los armarios de influencers y celebrities que parece que aún no han adelantado looks para estas fiestas, pero nos trae novedades curiosas.

