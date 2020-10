La diseñadora Juana Martín, cómo evitar la caída de pelo y los 'must' de las instagramers, en COPE Cool

Bienvenidos a un nuevo programa de COPE Cool, el podcast de tendencias de la Cadena COPE. Esta vez, en la primera parte de nuestro programa vamos a hablar con una maravilla de diseñadora, la cordobesa Juana Martín que ha sido la encargada de inaugurar estos días la Semana de la Moda de Andalucía, algo a valorar especialmente en estos momentos complicados en los que la preparación de un evento de esta embergadura es todo un reto.

SOLUCIONES A LA CAÍDA DEL PELO

Llega el otoño, vemos caer las hojas de los árboles y comprobamos que lo mismo ocurre con nuestro cabello. Nos animamos pensando que siempre pasa lo mismo y que ya lo recuperaremos. Pero también nos asalta una duda ¿ recuperaremos todo o solo una parte? ¿podemos hacer algo para evitarlo? ¿cuándo debo preocuparme? Además este año con el coronavirus, el confinamiento etc...hemos notado una pérdida de cabello -antes del otoño- que ha venido a unirse a la estacional, lo que nos alarma y preocupa, aún más. El doctor Javier Pedraz dermatólogo, director médico de la Clínica Insparya nos aclara estas y otras dudas.

EL PATRÓN QUE SIGUEN LAS INFLUENCER

Las influencers y celebrities del panorama actual siguen renovando sus armarios con las nuevas tendencias, muchas coinciden en estilo y prendas pero otras, apuestan por looks más arriesgados, aunque en las últimas semanas hay un patrón que se ha ido repitiendo. Nos lo cuenta Lourdes Crespo, la it girl de COPE Cool.

KIOSKO INTERNACIONAL

Y con Paloma Herce abrimos una semana más nuestro kiosko más internacional. En esta ocasión, nos acerca detalles de la muerte de Kenzo,el soñador que puso en valor el japonismo sobre la pasarela. Hablamos también de la actuación de Leiva en el desfile de Gabriela Hearst, que se estrenaba en la Paris Fashion Week o del desfile de Chanel.

TENDENCIAS EN DECORACIÓN

Y aunque haya sido un año atípico, la creatividad no se ha detenido. En nuestra decoración más cool, nos daremos un paseo por el Salón de tendencias de Milán que por el covid no pudo ser presencial, lo que no ha sido un obstáculo para las grandes firmas que sí han presentado sus propuestas. Conoceremos las novedades del mejor design de este año de la mano del interiorista José Miguel Simón, director de Iconno, que nos hablará de los materiales más innovadores, en qué consiste la nueva artesanía, o cómo conseguir dentro de casa la perfecta fusión con la tecnología.

