"Los primeros en enteraros sois vosotros": la decisión de un vecino de Cabezuela para salvar al pueblo

Grandes coaliciones, acuerdos y uniones. La historia de la política mundial queda marcada por la forma que ha habido a lo largo de los años para dejar las diferencias a un lado, especialmente cuando hay un objetivo común. Este próximo 28 de mayo, muchas ciudades y pequeños municipios ya se están preparando para fijar una hoja de ruta, ya sea con los suyos o incluso con los miembros de la oposición, para sacar adelante sus localidades, lugares donde tienen su vida.

Algo que, lamentablemente, no ocurrirá en 42 pequeños municipios donde no se ha presentado ninguna candidatura, lo cual los deja abandonados a su suerte, bajo la batuta de una gestora y obligados a celebrar unos nuevos comicios en el plazo de seis meses. 37 de ellos están en Navarra, 4 en Burgos y uno en Segovia. Este último es un pequeño pueblecito de apenas 700 habitantes y hasta allí nos hemos ido en este quinto capítulo de '28M, el Daily' para conocer cómo afrontan sus habitantes estos comicios gracias a la decisión de uno de sus vecinos.





Se llama Antonio Sánchez Sacristán. No nos dijo su edad, pero sí contó que todavía está "en buen uso para trabajar por y para el pueblo". Descubre la decisión que tomó este vecino de Cabezuela para salvar a su pueblo reproduciendo el siguiente audio:

Audio





Antonio Sánchez Sacristán, el hombre que no quiso dejar las preocupaciones del pueblo en manos de una gestora

"Por eso he tomado la decisión de ir adelante si la gente opta porque sea así". Así es como Antonio confesaba a José Luis Concejero su decisión, quien quiso viajar hasta Cabezuela para conocer de cerca al que, con toda probabilidad, será el alcalde y se convertirá el próximo domingo en el hombre que dio un paso al frente para salvar este pequeño municipio.

"La decisión la tomé anoche y los primeros que os estáis enterando sois la COPE", comentaba Antonio desde el bar Sol, en la plaza de España del pequeño municipio. Con una cerveza en la mano, el vecino segoviano ha aseverado que es una decisión de la que nadie se había enterado. "El consenso fue anoche con la mujer", confesaba a Concejero. "Ella me decía que no y yo dije que esto no se podía quedar en manos de una gestora. Con una gestora, la mayoría se perdería", agregó, haciendo alusión a las pistas de pádel, la piscina e incluso el colegio del municipio, en el que actualmente hay matriculados unos 60 alumnos.





Este ganadero cabezolano tomó la decisión, precisamente, por el miedo a que "personas de fuera gestione la preocupación de un pueblo que no conoce", confesó. Una decisión que fue trasladando al resto de vecinos junto a José Luis Concejero, la cual fue bien acogida entre los habitantes. "Si te gusta y disfrutas, haces un beneficio al pueblo", decía un vecino al micrófono de COPE tras conocer la candidatura de Antonio.

"Aunque tengo cierta edad, todavía estoy en buen uso para trabajar por y para mi pueblo", decía. Fue así como este hombre, con humildad y valentía, quiso dar un paso al frente para conseguir que su pueblo siga siendo el hogar por el que tanto han luchado.