Radio Carlitos Deluxe 1x06: Jackson Browne, Bruce Springsteen y Joe Cocker

Capítulo número 6 de esta primera temporada de 'Radio Carlitos Deluxe'. Como si fuera una de las series que triunfan en las nuevas plataformas, Carlos Herrera ofrece a los oyentes de COPE la música idónea para cada madrugada del sábado al domingo, entre la 1:00 y las 2:00 horas. "Piezas para no olvidar", como ha señalado en el último programa.

La primera canción de su reproductor nos ha traído a Jackson Browne, Bruce Springsteen y la E Street Band. Es una versión de 1979 que el propio Carlos Herrera ha estado cantando. La pista se llama, Stay:

De Browne y Springsteen ha pasado a "el señor, grande entre los grandes e incomparable": Joe Cocker. Del cantante ha dicho que “es soberbio, un tipo único e incomparable. Gran persona y gran artista. Sencillo colaborador, que él solo ocupaba un escenario con esa voz”. Del que ha puesto una versión de Could you be loved:





"Lo último que le pillé es esta canción y he de decir que era gente sobradamente buena y con un gran sonido", así ha presentado Herrera el tema You're the sun you're the rain, de Lionel Richie:





En la misma línea, Herrera nos ha pinchado a Paul Simon y su canción Mother and Child Reunion:





De ella, Carlos Herrera ha dicho que se puede sustraer un pasado conflictivo con su madre. Lo ha hecho en referencia a las muchas canciones que hablan directamente sobre problemas familiares entre madres e hijos. Más tarde ha llegado la hora de Supertramp con los que ha cerrado esta sexta edición de 'Radio Carlitos Deluxe'. El propio Herrera ha comentado que no había mejor manera de cerrar este sábado, que con este From Now On: