Bob Marley, Marvin Gaye y B. B. King en 'Radio Carlitos Deluxe'

Nueva entrega de 'Radio Carlitos Deluxe', la selecta lista de música de Carlos Herrera con la que cada semana hace disfrutar a la audiencia de la Cadena COPE en las madrugadas del sábado al domingo entre la 1.00 y las 2.00 horas.

Otro sábado en el que Herrera viene con discos debajo del brazo para hacer las delicias de los oyentes de COPE y también de Rock FM, además puedes escuchar el podcast en COPE.es y en las principales plataformas digitales.

Esta edición ha comenzado con "lo más icónico que hizo Bob Marley, que me devuelve a años fascinantes". Acto seguido sonó un tema tan singular como el 'Is this love' de Marley con The Wailers. Sobre esta canción, el propio Herrera comentaba que "coincidió su irrupción en el verano de 1978 para abrir a los ojos del mundo la potencialidad de la música jamaicana, una forma llamada reggae que ocupó el mundo por la frescura que desprendían algunos como Bob Marley".

Justo después, escuchábamos en 'Radio Carlitos Deluxe' a Marvin Gaye, con su canción 'Mercy mercy me'. "Un tipo con un gran talento, esta canción es elegante y deliciosa para una noche de sábado o mañana de domingo".

Noche de canciones icónicas, porque también escuchamos 'The thrill is gone', de B. B. King. "Era un músico que buscaba fortuna al principio en distintas discográficas, pero también era dj en emisoras locales; allí trabó amistad con Hawkings para versionar esta gran canción", explicaba Carlos Herrera.

Asimismo también hubo tiempo en esta entrega de escuchar a Bob Dylan y un tema menos conocido como 'I want you', pero "de lo mejor de Dylan, aunque para eso haya muchos criterios".