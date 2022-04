Patricia del Pozo, consejera de Cultura, en 'La Madrugá': "Las hermandades son un gran tesoro para todos"

Carlos Herrera ha tenido la oportunidad de entrevistar, durante el especial de ocho horas que ha dirigido desde 'La Madrugá' de Sevilla, a la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, que ha explicado en COPE qué siente en una noche tan importante para la ciudad hispalense y también para la comunidad autónoma. "Es mi vida. La Semana Santa es mi vida. Forma parte de mi esencia, no concibo mi vida sin la Semana Santa desde pequeña. 'La Madrugá es como la noche de los Reyes Magos. Es una noche que está fijada en mi interior desde siempre y después de dos años no me lo creo".

"Me conmueve mucho cuando veo al Señor del Gran Poder, nos parte en dos cuando lo vemos. Con la Señora de la Macarena me muero con ella. Tengo que bajar a verla y ponerme a su lado porque me rompe. También tengo mucha devoción por la Esperanza de Triana por es a la que mi mamá me llevaba cuando era pequeñita a ver. Esta noche no me puedo perder nada", ha explicado la consejera de Cultura respecto a la sensaciones que vive a lo largo de una jornada como esta.

Desde el punto de vista político, Del Pozo ha explicado lo importante que es la Semana Santa y las hermandades para la región: "Es un patrimonio inagotable. Es la tradición, la cultura y el patrimonio sacro. El patrimonio de Andalucía es un atractivo para todo el mundo y las hermandades se han tirado mucho tiempo manteniendo ese pulmón que también nos trae tanta riqueza a nuestra tierra. Desde la Junta, humildemente, estamos ayudando como podemos. Estamos funcionando muy bien y estoy muy contenta. El presidente también está muy contento y esa es la línea que vamos a seguir. Las hermandades al final son ese gran tesoro que tenemos aquí en Andalucía".

Por último, la consejera de Cultura ha señalado que va a vivir las horas más importantes de 'La Madrugá' con mucha emoción: "Ambos nos acordaremos de nuestras madres. Yo ya he tenido un primer contacto, pero cuando pase la Macarena y la Esperanza de Triana ya tendré un contacto total. Esto es 'La Madrugá' de Sevilla".