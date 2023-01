El día que un oficial nazi puso contra las cuerdas a un joven Ratzinger: "¿Y tú, qué quieres ser?"

En COPE te recordamos la noche de 1944 en el que un oficial de las SS nazi puso contra las cuerdas a Joseph Ratzinger, en uno de los episodios menos conocidos de la vida del pontífice, fallecido el pasado 31 de diciembre. Se trata de un fragmento del primer episodio de 'Benedicto XVI: El Papa de la Tormenta', un podcast original de COPE dirigido por Israel Remuiñán.

Un capítulo en el que también son protagonistas sus padres y la curiosa forma en la que ambos llegaron a conocerse y a casarse. La infancia del que terminaría siendo Sumo Pontífice y los momentos clave de su adolescencia que marcaron el camino de quién sería más adelante. Escucha aquí el episodio completo sobre el tenso encuentro entre el joven Ratzinger y un oficial nazi.

Audio









El encuentro entre Ratzinger y un oficial nazi



“Esperaba librarse porque su familia no era amiga del régimen nacionalsocialista. Se tiene que inscribir de modo obligatorio a las Juventudes Hitlerianas y, ya con 16 años, es movilizado y dicen que estuvo todo el servicio militar sin pegar un sólo tiro, trabajando de telefonista, haciendo cálculos o en servicios auxiliares en diferentes lugares”, explica Pablo Blanco, biógrafo de Benedicto XVI. Joseph es tímido, su apariencia es frágil, no le gusta el deporte y sólo trata de pasar inadvertido, esperando que la guerra termine para cumplir su sueño.

Una noche entró un oficial de las SS que les despertó y empezó a gritarles y arengarles, buscando candidatos. Le preguntó “¿tú qué quieres ser?” Él le respondió que “párroco de pueblo”. “Entonces el oficial comenzó a lanzarle improperios y a reírse de él”, explica Blanco.









Alfred Sonnenfeld, sacerdote y psiquiatra alemán, amigo de Ratzinger: “Le empezaron a insultar y lo humillan. A partir de entonces le dijeron que lo más importante era el cuidado de la hazada. Pero Hungría es invadida por Rusia y, ahí, se acaba todo, y se vuelve a casa”.

No obstante, Blanco recuerda que Ratzinger no era un hombretón, y menos con 16 años, pero a pesar de ser un alfeñique, vieron esa valentía y alguno se confirmó en la propia vocación, mientras que a otros le sirvio este gesto para pensar. Es una virtud no siempre conocida de Ratzinger: su valentía, y es parte de la herencia que se llevó a de la guerra.









Una noticia impensable



Giovanna Chirri no sabía que el 11 de febrero de 2013 su vida cambiaría para siempre. Se convirtió en la mujer que dio la exclusiva de la renuncia del Papa. Una noticia impensable: ¿cómo se forja la personalidad de un hombre capaz de cambiar la historia? La renuncia no tenía precedentes en los últimos seis siglos y solo se entiende buceando en la personalidad que Benedicto XVI forja desde su infancia y con la influencia de la guerra.