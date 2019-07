'El verano de mi vida' con 'El Pulpo': El placer de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida en Estepona

En COPE.ES continuamos entrevistando a los principales comunicadores de la cadena para conocer cómo fue 'el verano de su vida'; ese año del que guarden mejor recuerdo de la época estival. En este caso, ha sido el director y presentador de Poniendo las Calles, Carlos Moreno 'El Pulpo', el que ha aceptado la invitación para retrotraernos juntos en el tiempo.

Según contaba 'El Pulpo' sus veranos siempre han estado profundamente ligados a la localidad costera malagueña de Estepona. Allí, entre paseos por lo playa, sardinas, partidos de tenis y un pasión inusitada por la música y la radio, desde muy pequeño, transcurrían los veranos del comunicador.

"Allí conocí y exploré las mejores cosas de la vida, también las amistades de verano... y los amores, con los que después me seguía carteando a lo largo del año", recordaba con anhelo 'El Pulpo'. Asimismo, Carlos Moreno también se acordaba de las matemáticas, una asignatura que le traía de cabeza en aquellos veranos que tenía que seguir estudiando para aprobarla en septiembre. Aunque, eso sí, reconocía que "las demás materias las pasaba sin ningún problema". Es por eso que, 'El Pulpo' no dudaba al reconocer que "el mejor verano de mi vida fue en aquel que no tuve que estudiar matemáticas y pude disfrutar en Estepona con mi familia y mis amigos; en la playa, jugando al tenis, también hacía atletismo...".

Carlos Moreno sigue guardando un gran recuerdo y un profundo cariño por Estepona, hasta el punto de que sigue yendo en verano todos los años que puede, y le ha trasmitido esta costumbre a su hija, quien acude todos los veranos a la casa de sus abuelos, que decidieron mudarse allí.

En esta entrevista puedes conocer cómo eran los viajes de Madrid a Estepona en coche de El Pulpo y su familia cada verano, cómo era el bañador que mejor recuerda, cómo nació su pasión por la radio y la música, y qué anuncios de televisión y canciones le evocan a esta etapa de su vida. Sin duda, el placer de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida desde Estepona se dejó notar en las palabras de cariño y admiración de 'El Pulpo'.