Una meteoróloga adelanta el tiempo que hará en los primeros días de la Semana Santa: "Algunas lluvias"

La Semana Santa es tiempo de pasión, pero también de que todo el mundo mire hacia el cielo pendiente del tiempo y en 'Poniendo las Calles' no somos ajenos a esto. Durante la Cuaresma, visitamos numerosas webs, consultamos diferentes foros y opiniones de expertos para conocer cómo será la temperatura y, sobre todo, podemos disfrutar sin problema de las diferentes Hermandades y Cofradías. No obstante, y aunque sea difícil realizar diferentes previsiones meteorológicas hasta el mismo momento, podemos orientarnos un poco, teniendo en cuenta lo ocurrido en años anteriores en la fecha en la que se celebra.

La Semana Santa 2023 dará comienzo el 2 de abril, Domingo de Ramos. Dichas fechas señaladas finalizarán el 9 de abril, el día que nuestro Señor resucite en la mañana de Domingo de Resurrección. Uno de los refranes que más asusta a los cofrades y a Carlos Moreno 'El Pulpo' de cara a estas fechas vacacionales es "en abril, aguas mil". Las temperaturas son más altas en esta época del año, dejando temperaturas de hasta 25 grados en ciudades como Sevilla o Córdoba, pero las lluvias son menos predecibles, ya que el tiempo en primavera es más complicado. Parece que llegarán días difíciles en cuanto a la meteorología y el tiempo.

Audio

José Antonio Maldonado aclaró dicha duda en 'Herrera en COPE' el pasado viernes. Además de revelar en que parte del país puede haber lluvia durante esta Semana Santa y cómo serán los días de la misma hasta el Jueves Santo, Carlos Herrera le revela si va a hacer una programación especial. "Como va a ser prácticamente lo mismo, podemos poner la transmisión del año pasado", bromea el presentador del programa. En 'Poniendo las Calles' no nos quedamos con una sola opinión, por eso Carlos Moreno 'El Pulpo' le pregunta a la meteoróloga Mar Gómez qué tiempo va a hacer en los primeros días.

"Algunas lluvias"

La colaboradora de 'Poniendo las Calles' habla de "algunas lluvias" en este fin de semana que da comienzo a la Semana Santa 2023. Puedes escuchar aquí en qué punto de España tendrán que salir con paraguas de casa, por lo que pueda terminar pasando con las nubes que verán. "Eso sí, el viernes tendremos la llegada de un frente Atlántico que nos va a dejar cielos algo nubosos, algunas lluvias que van a ir perdiendo fuerza a medida que avance hacia el este el frente y sí que veremos nieve en los Pirineos", asegura Mar Gómez.

No solo hay que estar pendientes de si llueve o no, también de si hay que salir con cazadora o con una chaqueta más fina. "Las temperaturas el viernes solo van a subir en el Mediterráneo y bajarán de forma importante en el resto del país", avisa Mar Gómez. Aunque "seguirán algunas precipitaciones en el norte el fin de semana y las temperaturas bajarán el sábado y el domingo", eso "no significa que haga frío, sino que como vamos a estar con temperaturas muy altas los próximos días, pues se regularizarán y alcanzarán valores más normales para esta época del año".