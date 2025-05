Las Palmas desciende a Segunda División

Publicado el 14 may 2025, 21:04 - Actualizado 14 may 2025, 21:18

La Unión Deportiva Las Palmas ha consumado este miércoles su séptimo descenso a Segunda División en sus 75 años de historia tras la victoria del Deportivo Alavés frente al Valencia CF (1-0), en la trigésima sexta jornada de LaLiga EA Sports 2024-2025.

El equipo amarillo, que cayó el martes ante el Sevilla FC en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por ese mismo resultado, ya solo podría igualar en las dos jornadas restantes los 38 puntos del conjunto vitoriano, con quien tiene perdido el 'gol-average' particular.

El conjunto isleño regresa así a la categoría de plata del fútbol español solo dos años después de su último ascenso a la elite, que celebró en mayo de 2023.

COMUNICADO DEL CLUB: "QUERIDA FAMILIA AMARILLA"

El club emitió un comunicado dirigido a la afición tras consumarse el descenso a Segunda División:

El equipo pide "perdón" a sus aficionados "por no haber correspondido con resultado a lo que ustedes nos han dado. Hemos trabajado con honestidad y compromiso pero no ha sido suficiente. Hubo decisiones que no salieron bien, lo reconocemos sin rodeos".

Lamentan que la celebración del 75 aniversario del club haya quedado empañada por el descenso pero manda un mensaje de esperanza: "Volveremos. Más fuertes y unidos. Esto no va de subir y de bajar. Va de pertenecer, de representar a una tierra".