Carlos Herrera apunta al histórico momento vivido en una Semana Santa sevillana: "Las calles ardían"

Carlos Herrera es un amante de la Semana Santa. Un acontecimiento que cobra un sentido especial en la ciudad de Sevilla. Y es ahí, a orillas del Guadalquivir donde la Hermandad de la Candelaria ha cultivado una espiritualidad de más de cien años. Ahora puedes escuchar el pregón del centenario de la Hermandad en un exclusivo y novedoso formato. La voz de Carlos Herrera como nunca antes la habías escuchado:

"Yo nací un 26 de junio de 1921. No recuerdo si era un día de mucho calor, o de esos soles abrasadores del junio sevillano. Pero conociendo mi ciudad y mi barrio me atrevo a decir que frío, lo que se dice frío, no hacía. Y que las calles de mi vecindario ardían con ese hervir de entonces, de cuando el frío era frío y el calor, calor", arranca un emocionante Carlos Herrera.

"Cuando alguna vez me han preguntado qué soy, como a tantas otras como yo, siempre he dicho que somos un grupo de gente con algo en común. Una hermandad es un vínculo de sangre, pero también una unión quien trasciende a los genes y a los guisantes de Mendel y a los úteros y a los ancestros. Una hermandad soy yo, algo que une a gentes diversas hace cien años y que les sigue uniendo una tarde de octubre como la de hoy. Algo que trasciende a las generaciones, y a las modas, y a los avatares, y a los intereses locales o temporales".

El centenario de la Hermandad de la Candelaria en 2021

Carlos Herrera deja claro que "una Hermandad sois los que fuisteis y serán los que vendrán a renovar los epitelios de la vida. Una Hermandad es mitad arpegio y mitad página borrada, un fragmento de Dios brotado en los rastros de la memoria, una escritura en la arena sin que la ola alcance el rasgo, una recolecta de soledades, una herencia de tus padres, una forma de partir en dos mitades mi alma, una para entregarla y otra para ser amada".

"Eso somos y también todo aquello que cada uno sabe y que pregonero alguno es capaz de llevar al surco negro de la tinta. Yo, la Hermandad que nació hace cien años, he ido siendo todo eso y he ido moldeándome en costumbres continuadas que han permitido que mis huesos no huelan a hierro sino a incienso, y que en mi seno se hayan reproducido los mejores y menos buenos comportamientos humanos. Porque nada de lo humano nos es ajeno, sobre todo el silencio que cargamos sobre la cruz y el agua, mientras intentamos salvarnos con la verdad entre las manos. Una Hermandad es un aluvión de anhelos, el hilo del laberinto que lleva a la salida y, a veces también, un animal cansado que da dos vueltas y se echa en sí mismo sobre su costado", son algunas de las reflexiones de Herrera en el podcast que puedes escuchar aquí.

El pregón de Carlos Herrera en la Semana Santa de Sevilla de 2001

Además de este pregón en el centenario de la Candelaria, puedes escuchar otro podcast exclusivo en el que descubrirás a un Herrera como nunca antes lo habías escuchado.

Decía Machado que el corazón está donde ha nacido, no a la vida sino al amor. En Sevilla ha estado siempre el corazón de Carlos Herrera. Herrera ama a Sevilla en cada esquina, en cada copla, en cada vela rizada, en cada frase de una taberna, en cada silencio de un compás, en cada paso. Y lo vuelve a demostrar con este inolvidable pregón de la Semana Santa de 2001 ante un abarrotado Teatro de La Maestranza.

Escucha los cuatro podcasts y tres bookcasts de COPE para esta Semana Santa

Vive esta Semana Santa en COPE con los mejores sonidos y la cobertura más especial. Este 2023 podrás conectar con el contenido exclusivo de COPE coincidiendo con la programación especial que se podrá escuchar en la radio, web y app. COPE estrena cuatro podcasts y tres bookcasts originales compuestos por más de 50 episodios, que podrás escuchar en COPE.es, la app de COPE y en tus plataformas de podcast favoritas.

Además de los pregones pronunciados por Carlos Herrera, este próximo lunes, 3 de abril, COPE lanzará de manera simultánea un bookcast, compuesto por tres partes en un novedoso formato que seguirá a algunos de los personajes más importantes de la Semana Santa.

Susurros de muerte y resurrección, por un lado, que hace una profunda y honesta meditación sobre Judas a lo largo de sus 8 episodios; Susurros de angustia y amor, por otro lado, que sigue el camino de Jesús hasta la Cruz para adentrarse en sus sentimientos antes de morir; y Susurros de pasión y ternura, que hará partícipe al oyente del mundo interior de María Magdalena, protagonista de la única aparición individual de Cristo Resucitado y a la que el propio Cristo encomendó proclamar la Resurrección.

Un 'bookcast' de tres partes conducido por Cristina Inogés. Además de los episodios completos, los usuarios podrán encontrar contenido exclusivo en COPE.es, como, por ejemplo, una entrevista con la autora de los libros en los que se basan los podcasts en la que proporciona todos los detalles para disfrutar más el contenido.

Ese mismo día, desde COPE también se publicarán las Meditaciones de Semana Santa, un serial de siete episodios que recoge las reflexiones del obispo auxiliar Getafe, monseñor José María Avendaño.

Y el martes 4 de marzo, como colofón sonoro a esta Semana Santa tan especial, estará disponible en la web y las principales plataformas Vía Crucis, meditaciones en las estaciones de la Cruz, un podcast guionizado por monseñor Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, que, a través de 14 episodios, recorre espiritualmente el camino que hizo Jesús hasta el monte Calvario mientras cargaba la Cruz. Una oportunidad para interiorizar en su sufrimiento.