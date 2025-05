Luis del Val: “Occidente tiene que negociar con unos terroristas que dicen que han dejado de serlo porque se quitan la chilaba y se ponen una chaqueta”

Publicado el 14 may 2025, 21:43

Hace ya muchos años, José María de Areiza, uno de los hombres más educados, corteses e inteligentes que he conocido, me intentó explicar el mosaico de Oriente Próximo y Medio Oriente. Digo intentó, porque es difícil de entender.

Sí recuerdo que me subrayó lo importante que eran las diferencias religiosas entre los musulmanes, porque los chiítas no pueden ver a los sunitas y, a su vez, los sunitas tienen cuatro ramas y los chiítas otras tantas. Los de Hamas, por ejemplo, son de una de esas ramas y se declaran yihadistas, pero hay sunitas pacíficos. No sé, es algo así como si entre los cristianos, pues los católicos, los ortodoxos, los protestantes y los anglicanos fuéramos enemigos. Es burda la comparación, pero sirve para entendernos.

Otra cosa que me subrayó Areiza, que fue un buen ministro de Asuntos Exteriores, es que sostener a Israel es fundamental, porque si Israel desapareciera, el carajal actual podría parecernos un aburrido banco suizo comparado con la que se organizaría.

Es cierto que Netanyahu está haciendo todo lo que puede para incitar a la antipatía mundial hacia Israel, con la misma eficacia con la que el seccionalismo catalán provoca oleadas inmensas de antipatía hacia Cataluña, pero como dice un refrán, con estos bueyes hay que arar. De momento, los hijos del gran fanfarrón Donald Trump parece que están haciendo buenos negocios en la zona, o sea, ganando muchísimo dinero.

Mi única esperanza radica en que espero que los dirigentes de la OTAN, los de la UE y China no tengan hijos por allí haciendo negocios. O, si tienen alguno, pues que sea discreto y prudente.

Uno de los detalles que me demuestran que, después de tantos años de aquella conversación, muy poco ha cambiado, es que Occidente tiene que negociar con unos terroristas que dicen que han dejado de serlo porque se quitan la chilaba y se ponen una chaqueta. O sea, bajo palabra de honor, como cuando compras tomates que te aseguran que son ecológicos.

Y luego está Irán, tan impredecible como el gran fanfarrón. Lo que sucede es que el gran fanfarrón sabe sus límites, pero estos fundamentalistas que envuelven cualquier barbaridad diciendo que se la ha ordenado Alá, me inquietan mucho y me producen miedo, porque Alá será misericordioso, pero ellos son unos tiranos sin ninguna compasión.