Una experta aclara si una ducha antes de dormir puede prevenir que aparezca una alergia: "La única situación"

Siempre se oyen muchos bulos en lo que es todo lo relacionado con este mundo de las alergias. Y el último que Carlos Moreno 'El Pulpo' ha oído es que ducharse antes de dormir puede prevenir la aparición de una alergia. Belén Lahoz, vicepresidenta de la Sociedad Española de Alergología, revela si es verdad o mentira en Poniendo las Calles.

Las temperaturas altas comienzan cada vez más pronto y tiene una consecuencia inmediata para las alergias: que se adelantan y, en muchos casos, también se agravan. Desde finales del mes de enero, todos los alérgicos al ciprés lo están pasando bastante mal porque la alergia a este árbol se ha adelantado.

El 33% de la población en España, 16 millones de habitantes, está afectada por una afección alérgica. De los que la mitad la desarrollan por la exposición al polen, según datos ofrecidos por la Sociedad científica. Unas cifras que han ido creciendo en los últimos años y que no parecen cesar, ya que se espera que en 2030 uno de cada cuatro españoles sea alérgico al polen.

Esta primavera uno de cada seis trabajadores enfermarán por este motivo. El periodo de alergia y el número de enfermos que la padecen ha ido creciendo desde los años sesenta de forma proporcional al trasvase de población del campo a las ciudades. El perfil de la persona que sufre alergia al polen es variado.

Los que más lo sufren son los que tienen entre 15 y 34 años (17,9%) frente al 12,2% de mayores de 64 años. Las mujeres (15,3%) son más propensas que los hombres (13,4%). Murcia y Madrid son las comunidades que tienen más personas afectadas, con el 28,2% y el 26% respectivamente.

Para tener una alergia se necesita tener primero una predisposición genética y luego entrar en contacto con lo que nos produce esa reacción que puede llegar al organismo por distintas vías, como la inhalación. Aunque hay que prestar atención porque los síntomas son a veces confusos y pueden ocultar otras dolencias.

Ahora mismo los pólenes tienen mayores concentraciones, salen mucho más rápidamente al ambiente y se ha visto que en las ciudades el polen es más alergénico porque ciertos componentes de la polución rodean al polen y esto hace que sean más inmunoalergénicos. Esto solo hace que crecer las teorías para evitarlo.

"Esto que se está empezando a oír no me gusta", comienza Belén Lahoz, "si antes de dormir me parece una buena práctica, pero no tiene absolutamente nada que ver": "La única situación en que podría ser entendible lo del tema de la ducha sería la posibilidad de que tuviéramos a un paciente rescatado en la calle durante el día".

Belén Lahoz aclara que "vas acumulando en la primavera, evidentemente, que has estado mucho rato fuera, polen y claro, se queda pegado a la ropa o en el pelo": "Quizá en los pacientes es recomendable, pues aparte del uso de mascarillas que tienen cierta eficacia, pero no completa, hay otras cosas".

"No creamos que para pasear por Salamanca, Valladolid, Badajoz o Madrid durante la época de polen nos libra de tener muchos síntomas", señala la vicepresidenta de la Sociedad Española de Alergología, "a lo mejor el paciente tiene mucho polen en el pelo, la ducha le permite pasar una mejor noche y liberarse": "Es la única explicación que me cabe".