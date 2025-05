Tres años de sanción para un campeón olímpico español por un positivo con la misma sustancia que Sinner

El atleta español Yassine Ouhdadi, doble campeón paralímpico de 5.000 metros en la clase T13 de discapacitados visuales, ha sido sancionado tres años por dar positivo por clostebol tras un control de orina realizado fuera de competición el 28 de julio, antes de los Juegos de París, y, por tanto, perderá el oro logrado el pasado año en la capital francesa.

Cordon Press Yassine Ouhdadi celebra su victoria en los Juegos Olímpicos de París.

Ouhdadi ha aceptado los tres años propuestos por el Comité Paralímpico Internacional aunque asegura que es inocente del positivo por Clostebol, la misma sustancia por la que cumple una sanción de tres meses el tenista italiano Jannik Sinner.

"Lo que en un principio pensé que se trataría de algún error se convirtió en una pesadilla a nivel personal y deportivo. La sustancia Clostebol, un esteroide anabolizante presente en cremas para curar heridas, oftalmológicas y ginecológicas, ha sido la causante", dijo el atleta en sus redes, en una publicación que posteriormente borró.

"Buscar la procedencia es lo que me hizo tener esperanza, al pensar que podría localizar el origen en algún masaje, o por contaminación de alguien que lo estuviera utilizando y que hubiera tenido contacto conmigo. Las esperanzas de encontrar el origen del posible contagio se han convertido en una profunda impotencia y decepción. Buscar los contactos del día a día, de hace siete u ocho meses, dificulta esta posibilidad", confesó.

"Me han aconsejado aceptar la sanción, beneficiándome de una rebaja de la misma, algo que he tenido que aceptar para no alargar el procedimiento y empezar lo antes posible", concluyó. Ouhdadi, que nació con cataratas en los ojos, no ve por el izquierdo apenas y por el derecho solo un 20%. Llegó a España siendo un niño y desde entonces reside en Tortosa (Tarragona).

Desde 2019, cuando fue nacionalizado, compite por España, y en su palmarés, aparte de los oros en 5.000 en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y París 2024, también tiene dos medallas en el Europeo de 2021 (plata en 5.000 y bronce en 1.500m) y otras dos medallas más en los Mundiales de París de 2023 (oro en 5.000 y plata en 1.500).