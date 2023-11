El síntoma que no tienes en cuenta y te alertará de que puedes sufrir un infarto: "El corazón está fallando"

El número de personas que perdieron la vida por un ataque cardíaco en España ascendió a 13.463 en el año 2021, según los últimos datos que ofrece Statista Research Department. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en los países desarrollados y provocan el 40% de las defunciones que se producen en Europa y el 31% de las que tienen lugar en España, según los datos de la Fundación Española del Corazón. Por eso, es tan importante saber detectar un infarto. Darío Fernández enseña a Carlos Moreno 'El Pulpo' y a todos los oyentes de Poniendo las Calles algunas claves.

Entre sus causas se encuentran múltiples factores como el tabaquismo, la diabetes, la presión arterial alta, la obesidad o la contaminación del aire en la zona que se habita, entre muchos otros que conviene tener en cuenta y erradicar. Para evitar los problemas cardiovasculares, también es clave mantener un control adecuado de la tensión arterial, del colesterol y de los niveles de azúcar en sangre. El mejor remedio, como siempre explica el doctor de Poniendo las Calles, es la práctica de ejercicio de forma regular, para tener ejercitado el corazón.

¿Duele el corazón?

Carlos Moreno 'El Pulpo' le pregunta a Darío Fernández si el corazón duele, a lo que el médico señala que "aunque es un órgano sensible, el corazón no duele": "Lo que duele su revestimiento, son sus arterias cuando se atascan o el pericardio". En cualquier caso, poniéndose un poco melancólico, "lo que sí que puede ocurrirte, es que se te rompa el corazón". El médico de familia, psicólogo clínico y ex profesor de la Facultad de Psicología de la UCM le cuenta una curiosidad al presentador de Poniendo las Calles sobre el síndrome en el que se enmarca esa sensación.





"Ese síndrome se llama el síndrome deTako Suko", desvela el doctor, "Tako significa pulpo en japonés, porque esto fue descrito por un japonés en los años 90": "El síndrome del corazón roto en realidad no es que se rompa el corazón, sino que el ventrículo izquierdo se contrae de una manera anormal, no se contrae y produce unos síntomas muy parecidos al infarto, pero que, afortunadamente, son pasajeros y son producidos por el estrés por las pérdidas, por los desengaños amorosos y por eso Alejandro Sanz tiene razón con su canción Corazón Partido".

El síntoma

En cuanto a los síntomas de esos infartos, Darío Fernández señala como "muy importante, sobre todo, la fatiga": "Si al hacer un ejercicio que hacíamos habitualmente, subir esa cuesta que nos lleva a nuestra casa habitualmente no nos fatigábamos y ahora nos fatigamos más, pues eso indicaría que el corazón está fallando y no estás bombeando suficiente sangre a esos músculos para mover esas piernas y subir esa cuesta". Es un ejemplo muy claro el que cuenta el médico en Poniendo las Calles de cómo puedes detectar que puedes sufrir un ataque cardíaco.

Además de esa fatiga, el médico le señala a Carlos Moreno 'El Pulpo' como síntomas "cuando se le altera el ritmo o se produce una arritmia, cualquier taquicardia, cualquier palpitación, también nos indicaría que algo va mal". "Luego, según la parte del corazón", prosigue Darío Fernández, "si la que falla es el lado derecho o el lado izquierdo, pues vamos a ver una hinchazón del hígado, vamos a ver un edema, vamos a ver una hinchazón de piernas y vamos a ver también una disnea, porque el pulmón se inunda de sangre y no ventila bien".