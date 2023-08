Saltarte el control de alcoholemia puede salirte caro: "El delito podría ser más grave"

Verano es sinónimo de fiestas, y más en un territorio como el español en el que cada semana es posible encontrar un municipio en su semana grande. Muchas personas se desplazan en sus coches para acudir, pero claro, si beben y luego vuelven a conducir, lo que comenzó como una celebración alegre, puede acabar en desgracia. Lesiones derivadas de los accidentes, daños del inmobiliario e incluso la pérdida de la propia vida, son algunas de las consecuencias de pillar el automóvil habiendo bebido. Pero, ¿qué dice la ley sobre el delito de alcoholemia? A esta pregunta nos responde el periodista y abogado, Antonio Gómez de Olea, en 'Poniendo Las Calles'.

Beber y conducir no es una buena combinación. En muchas ocasiones puedes haber pensado que por una copa no pasa nada, pero este acto tan inconsciente, involucra a más gente de la que crees. No solo interviene la policía cuando hay una alcoholemia, también hay que tener en cuenta a los sanitarios, abogados, e incluso jueces. Eso sin entrar a hablar de las familias, que son las que realmente sufren cuando el accidente acaba con víctimas. Por esta razón, las medidas legales para evitar esta situación son, cada vez, más estrictas. La ley, que también recoge como pena conducir bajo los efectos de drogas o estupefacientes, establece la posibilidad de que acabes en la cárcel de tres a seis meses, de que pagues una multa, de tener que realizar trabajos en beneficio de la comunidad, o incluso del retiro del carnet de conducir.

Pero, claro, ¿qué cantidad de alcohol en sangre debemos tener para que se considere ilegal? Según la ley, el conductor no debe superar los 1,2 gramos por litro. Pero si la tasa es de 0,5 gramos por litro en sangre, hablaríamos entonces de una multa administrativa. Por este motivo, muchas personas cometen el error de intentar sortear el control de alcoholemia, lo cual es un grave error. En el caso de que te niegues a someterte a la prueba, puedes llegar a ser condenado por delito de desobediencia. Así se lo explica Antonio Gómez de Olea a Beatriz Calderón en 'Poniendo Las Calles'.

Pongámonos en la situación de que hemos dado positivo. Es muy complicado ganar una réplica, ya que el propio alcoholímetro es bastante concluyente. Por esa razón, cuando el asunto llega al juzgado de guardia, en la mayoría de ocasiones se acaba llegando a un acuerdo con el Ministerio Fiscal para que rebaje la condena. Y la cárcel, si bien es la pena más grave a la que se somete al infractor en casos que se requiera, no suele ser la resolución más recurrente.

Pero todo esto tiene fácil solución: no ponerse al volante si has bebido, por poco que sea. De esta manera, te evitas cualquier tipo de problema. No obstante, si decides beber, hazlo siempre dentro de los límites permitidos porque, si no, además de poner en riesgo tu propia vida, también es un peligro para otras muchas personas que sí están siendo responsables. Seguridad ante todo.