La razón por la que la ciudad de Valencia está relacionada con el origen de la magia: "En las naranjas"

Hoy, en Poniendo las Calles nos hemos centrado en un tema que a todos nos provoca mucha curiosidad, sobre todo a la hora de saber como se hace. No, no te vamos a dar los trucos para ligar, estamos hablando de la reina de todas las artes: la magia. Y es que todos hemos soñado alguna vez con tener una varita mágica, con la que llegar delante de nuestros padres, amigos o conocidos y dejarles deslumbrados.

Audio





Pues hoy, Rosa Rosado ha pasado una vez más por Poniendo las Calles y ha charlado con Carlos Moreno "El Pulpo" acerca de esto mismo, de la magia, de como funciona, cuándo nace y todos sus entresijos.

La historia de la magia

Rosa Rosado ha comentado durante el programa que el hecho de no poder explicarla muchas veces es lo que más le atrae: "A mi me llena de interés y de emoción no darle un sentido a lo que estoy viendo, y así ha sido a lo largo de los siglos. De hecho, los primeros ilusionistas, datan del antiguo Egipto. El primer mago se llamaba Dedi".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Una actividad que tiene una historia de más de 4.000. Fechas muy lejanas que se nos escapan a muchos. Pues bien, era tal lo desconocido que era pavor lo que generaban, y no solo a las clases más bajas: "Hasta el mismísimo faraón le temía, porque era capaz de cortar el cuello a un ganso y luego se lo volvía a recomponer. Vamos, que hacía que el animal volviera a la vida".

En la Edad Media la magia fue denostada por ser relacionada con el demonio y con las fuerzas oscuras, el mago más famoso de todos los tiempos lo encontramos en esta época: El mago Merlín. Un mago y adivino galés que formó parte de la historia y de los mitos de la época medieval y es una figura a la que han seguido muchos fanáticos de la reina de todas las artes. Y es que la hemos disfrutado generaciones y generaciones.





Curiosidades sobre la magia

A lo largo de 4.000 años da tiempo a que sucedan muchas cosas. Y es lo que pasa con la magia. Hay muchas curiosidades desde el nacimiento de esta práctica. Por ejemplo, el libro de magia más antiguo de la humanidad escrito en castellano data de 1773 y se conserva en la Universidad de Barcelona. También existe una federación internacional de magos que se creó en 1948 y representa a más 50.000 magos de 32 países del mundo y cada año hay un campeonato mundial donde se encuentran los mejores magos del mundo.

Rosa Rosado también nos ha contado en Poniendo las Calles que la magia tiene su patrón: "San Juan Bosco era un sacerdote que tenía dotes de mago, de malabarista y con ello consiguió atraer la atención de los jóvenes que malvivían en la calle, dándoles estudios y empleo, de hecho se le considera el precursor de la FP".





Pero si hay una curiosidad rara, reside en el origen de esta práctica: "Se encuentra en las naranjas. Y es que, el verdadero propulsor de la magia moderna fue Harry Houdini con su famoso truco del "Naranjo Fantástico", del que salían flores, frutas y mariposas que, hasta día de hoy, solo hemos visto en las películas".