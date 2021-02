Un oyente revela el truco de magia de la bala y demuestra la gran mentira de un ilusionista

Desde 1953, cada 31 de enero se celebra el Día del Mago en honor a San Juan Bosco, patrono de todos los magos ya que durante toda su vida se dedicó a educar a los niños más necesitados utilizando para ello los juegos de magia. Este lunes en 'Herrera en COPE' hemos recordado el oficio de los magos e ilusionistas, pues trabajan para sorprender y dejar boquiabiertos con sus trucos a propios y extraños, aunque no siempre lo consigan.

Para muestra, lo relatado por Ángel Luis, un oyente de Asturias. Según ha dicho, hace 20 años, cuando se empezó a hacer la Semana Negra en Gijón, un famoso mago amigo suyo montó con otros amigos un stand con una furgoneta para sorprender a todos con un flamante truco de magia.

El truco en cuestión consistía en disparar una bala de plomo que atravesaba un cristal, de forma que el mago debía detenerla con la boca. “Estábamos todos expectantes”, ha dicho, pues “después de veinte minutos de preparación llegó el momento de ejecutar” el truco. “Se ejecuta y nuestro amigo, el mago, detiene la bala con la boca, pero el cristal no se había roto. Aquello fue terrible porque éramos todos conocidos”, ha dicho el oyente. Y es que, el mago llevaba la bala puesta, por lo que quedó en evidencia al no romperse el cristal.

Lo cierto es que resulta necesario tener cierto cuidado a la hora de ejecutar los trucos de magia, pues la falta de pericia puede dar al traste con el truco y desvelar a todos los presentes la gran mentira.

Un hecho parecido le paso al ilusionista David Blaine. El truco consistía en disparar un rifle de caza hacia su boca para tratar de 'cazar' al vuelo el cartucho con los dientes. El ilusionista usó para llevarlo a cabo un protector bucal metálico con un pequeño escudo antibalas que debía parar el impacto, pero éste no hizo bien su función. El proyectil impactó justo en el escudo, pero el golpe fue tan brutal que lo rompió y salió disparado hacia su garganta. Por suerte, la bala no acabó con su vida, pero a punto estuvo de no contar la pericia.