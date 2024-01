Una maga 'revienta' TikTok: 'Por arte de magia' en Guadalajara

Como tantos otros niños, Inmaculada comenzó a hacer magia con 15 o 16 años, ya no lo recuerda bien. Pero a diferencia de muchos, ella perseveró en su hobbie sin ningún ánimo de nada. El mismo poco ánimo que tenía de hacerse viral durante la pandemia, "necesitaba un pasatiempo y me abrí Tik Tok, pero para subir vídeos para pasar el rato. No pretendía hacerme viral ni nada". Pero se hizo, anda si se hizo. Si vas a su perfil puedes ver que acumula 12, 6 millones de seguidores a los que hay que sumar otros 10 millones en Youtube y 400.000 de Instagram. "Al principio no era consciente del alcance que tenía, como era en pandemia y estabamos en casa no lo notaba, pero ay cuando empecé a salir la gente me paraba, me pedía fotos y eso para mi era super raro, no me lo creía. Ahora ya se ha ido normalizando, pero es una pasada".

A pesar de una fama tan efervescente, ella no perdió el foco. Sabía que tenía que terminar sus estudios y de hecho, quería hacerlo. Ahora ya tiene el grado de Marketing y Publicidad ya ahora, ya sí con eso cubierto, vive de su pasión. "La verdad es que realmente estoy viviendo un sueño, nunca pensé que podría vivir de esto". Ahora claro, se enfrenta a los retos de alguien

El salto a la magia en 'vivo'

El vivir su sueño ahora incluye actuar en espectáculos en directo, alejada de las pantallas y las grabaciones. "Es verdad que hace tiempo tenía como un pequeño show con un amigo y llegamos a ir por varios sitios de España, pero no era como lo que hago ahora". El 'culpable' de su salto a los escenarios es nada menos que Jorge Blas, un referente para muchos de los magos amateur de nuestro país. "El primer contacto que tuve con él fue porque yo estaba en Valencia, él lo vio por redes sociales y me escribió un mensaje por Instagram. Me decía que él actuaba en Valencia y que me invitaba. Allí le conocí y ya el siguiente contacto que tuve fue que me llamó y me propuso participar internacional de magia de Madrid. Claro yo no daba crédito".

Ahora InMagic llega a Guadalajara 'Por arte de magia'

Ahora, también de la mano de Jorge Blas, que es el director artístico de 'Por arte de magia', llega a la capital de la provincia cerrando los tres dáis de espectáculos de ilusionismo y magia que va a acoger el Auditorio Buero Vallejo este próximo fin de semana. El turno de Inma será el último, como broche final. El domingo 3 de febrero a las 19h. Las entradas para ver a inma de cerca y no a través de un pantalla ya están a la venta en la web del teatro.