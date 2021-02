Misterio resuelto: así se hace ‘la mujer cortada’, el truco que creó una guerra entre dos magos hace 100 años

Se trata de uno de los mayores y mejores trucos de la historia de las puestas en escena de magia: 'la mujer cortada'. Una ayudante se introduce en un gran cajón de madera y un mago la corta por la mitad con una sierra. Una actuación que esta semana a cumplido 100 años de historia y que marca no sólo un hito en el mundo de los espectáculos de prestidigitación, sino que es uno de los episodios más increíbles de enfrentamientos entre dos magos. Todo por un simple despiste.

Un evento que cambió el negocio de la magia en el teatro Finsbury Park Empire, en Londres, el 17 de enero de 1921. Percy Thomas Tiblles, de nombre artístico P.T. Selbit, trató de hacerse con un mercado muy estancado tras la Primera Guerra Mundial con un gran giro al ilusionismo. Ya no se apoyaría en un hombre y una mujer, sino que marcaría la aparición del papel principal de la mujer en los shows de magia.

Y es que, hasta entonces, las mujeres no participaban en la mayoría de trucos por la dificultad para moverse que les imponían los vestidos de finales del Siglo XIX. Selbit introdujo a una mujer en una caja de madera y, delante de todo, la cortó por la mitad con una sierra. Sin embargo, el mago cometió un erro fatal: no lo patentó.

La guerra por la 'mujer cortada'

El mago lituano afincado en Nueva York, Horace Goldin, tomó buena nota de la invención de Selbit y le introdujo dos cambios que lo cambiarían todo para siempre. El primero de ellos fue la idea de que la mujer que se introdujese en la caja enseñase tanto la cabeza como los pies. Eso le daba al truco un plus de realidad, puesto que todos pensaban que en el del artista británico la asistente solo se escondía en una de las mitades cortadas. Pero el clave fue la segunda maniobra de Goldin: patentó el truco.

Así, cuando PT Selbit inició su gira por Estados Unidos le informaron, para su sorpresa, que no podía llamar a su truco “Cortar a una mujer”, como lo había promocionado desde Reino Unido. En su lugar, la función pasó a llamarse “La mujer dividida”. No debió de reportarle los ingresos deseados al mago británico porque se lanzó a demandar a Goldin en los tribunales, acusándole de plagio. Sin embargo, la justicia no falló en favor de Selbit y apenas consiguió sacarle rédito económico a su propio invento, que a día de hoy es uno de los más famosos.

Cartel promocional del mago Horace Goldin promocionando 'la mujer aserrada'

¿Cómo se realiza 'la mujer cortada'?

Hay dos métodos de ejecutar el truco y que no todos los magos están dispuestos a revelar. El primero de ellos es usar una caja que ya está dividida en dos partes. Por tanto, la mujer entra en uno de los espacios, dejando el otro libre, pero del que sobresalen unos pies falsos. En el caso del truco original de Selbit, esto último ni siquiera era necesario porque no se veía la cabeza o los pies de la ayudante. En cualquier caso, el mago 'corta' la caja por la mitad y en realidad solo separa a la azafata de la caja vacía.

La otra opción es emplear un doble fondo en la caja. Así, la mujer puede introducir las piernas o, incluso, esconderse en la parte baja y reaparecer más adelante. En cualquier caso, en esta variante no es posible separar las dos cajas.