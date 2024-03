Raule estrena "Zurdo" y nos cuenta la forma tan romántica con la que conquistó a su mujer: "Me costó"

Muchas veces decimos que alguien tiene arte cuando una de sus destrezas es provocar en la gente emociones diferentes. Eso es lo que nos pasa cuando escuchamos el nuevo trabajo de uno de nuestros artistas favoritos. La voz, el timbre, el tono... Todo influye.

Esta noche, en Poniendo las Calles, Carlos Moreno "El Pulpo" ha tenido el placer de poder charlar con Raule de su nuevo trabajo musical. Su disco, "Zurdo", es una auténtica pasada, llega a todos los sentidos pasando por el alma y nos ha querido contar todos los entresijos.

La noche es clave para cualquier artista

Justo el día de ayer pudimos hablar conCésar Pérez, Premio Planeta 2024, y él nos ha contado que la noche era un momento único, y que ya tenía por costumbre levantarse a las 4 de la mañana para comenzar a escribir. Y es que, los artistas se llevan bien con la noche. Es un hecho constatado salvo por algunas excepciones.





La noche es un momento único para crear, para imaginar. El silencio, la oscuridad... Estos factores son clave a la hora de concentrarte y poder escribir acerca de lo que quieras. Esto solo se consigue por las noches. Durante el día, el tráfico, los sonidos cotidianos al fin y al cabo, son un incordio si quieres poner tu imaginación a volar.

Aunque la noche es diferente cuando eres padre

Cuando eres padre tu vida cambia al 100%. Tus costumbres se ven alteradas por la venida al mundo de un nuevo ser querido. Tienes que dejar aparte muchas actividades ociosas como quedar con los amigos para ir a tomar algo, ir de viaje a donde quieras e incluso cambiar tus horarios.

Y así nos lo ha contado Raule, que le encanta componer y crear su música a altas horas del día, pero ha habido un ligero cambio en su vida: "Me gusta la noche sobre todo para componer y, de hecho, para hacer canciones es lo que más disfruto. Lo que pasa que desde que soy papá pues me tengo que acostar un poquito más temprano".

Que tu hijo te dé una mala noche es el pan de cada día para la mayoría de los padres, sobre todo cuando se trata de un bebé. Un horario alterado que se ve muy condicionado por lo que quiera su hijo: "Él dice que a las 7 se levanta y ahí no se corta".





Que no se pierda el romanticismo

Las mariposas en el estómago, los regalos de San Valentín, una buena declaración de matrimonio... Son sensaciones, emociones y acciones que estamos perdiendo cada vez más.

Raule conoció a su mujer en Rota, ya que el artista jerezano estuvo viviendo en esa localidad durante 10 años. Y la primera vez que la vio fue en un concierto, no propio, sino de otro grupo de Cádiz: "Me costó, me costó conseguir que me hiciera un poquito de caso, me costaron meses incluso, pero yo fui cansino y al final la conquisté utilizando la música, como no podía ser de otra forma".