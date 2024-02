César Pérez, Premio Nadal 2024, cree que su novela será un pelotazo en formato serie: "Lo veo"

Nos gusta sentir que la radio tiene capacidad de llegar a la mayor parte de los sitios. Y llega con historias de todo tipo. Cómicas, dramáticas, de suspense... Y es que este medio tiene un gran componente literario. La mayor parte de lo que escuchas en la radio, antes de voz, ha sido letra. Por eso, la radio y la escritura se deben tanto entre sí.

Esta noche, en Poniendo las Calles, Carlos Moreno "El Pulpo" ha podido hablar con un escritor que acaba de lograr uno de los mayores reconocimientos que se pueden lograr en la literatura. César Pérez Gellidaha sido galardonado con el Premio Nadal 2024 por su último libro, "Bajo tierra seca".

La noche para el escritor es clave

El silencio, los momentos de estar solo, la oscuridad... Estos factores son clave a la hora de concentrarte y poder escribir acerca de lo que quieras. Esto solo se consigue por las noches. Durante el día, el tráfico, los sonidos cotidianos al fin y al cabo, son un incordio si quieres poner tu imaginación a volar.





En Poniendo las Calles lo sabemos muy bien. Somos nocturnos casi ya por naturaleza. A César le pasa un poco lo que a nosotros: "Mi día empieza muy de noche, porque yo me sigo levantando entre las 4 y las 5 de la mañana, y no porque ponga el despertador, sino porque mi cerebro me obliga y así lo llevo haciendo desde que empecé a escribir y así sigo. Por lo que sí, la noche está muy presente en mi escritura".

¿En que se inspiran los escritores para escribir escenarios atroces?

Escribir sobre alguien que no eres, sobre algo que no harías jamás y empatizar con auténticos monstruos es uno de las principales características que ha de tener un buen escritor. Esto sucede, sobre todo, a la hora de crear los personajes. Pero claro, ¿cómo se hace esto? Es decir, ¿en que momento te plantas en la cabeza de un psicópata que ha realizado atrocidades?

César, Premio Nadal 2024 por su novela "Bajo Tierra Seca", nos ha explicado que el no es un asesino, pero que hay que pensar cómo ellos: "Yo todavía no he cometido ningún delito de sangre. Dejando la broma a un lado, es todo cuestión de interpretación. En este oficio hay 2 cosas importantes, que son la constancia y la interpretación. Para crear buenos personajes tienes que ser capaz de dejar un hueco en tu cabeza para que puedan entrar esos personajes con lo que vas a convivir más tiempo que con tu entorno".

Bajo Tierra Seca, ¿un pelotazo en formato audiovisual?

Esta es una novela que ha viajado durante años con nuestro protagonista de hoy. Llevaba con ella mucho tiempo en su cabeza, y, de hecho, ha confesado querer afrontarla en el momento en que sintiera que la madurez del oficio le había llegado. Está claro que lo has conseguido.





Además, César Pérez cree que este libro puede llevarse perfectamente a la televisión, se puede hacer una serie sobre él: "Lo veo. De hecho, esto no lo he contado muchas veces, pero yo empecé a escribir esta novela en formato guion, lo que pasa que escribirla de esa manera te coarta mucho la libertad narrativa. Yo escribo siempre hacia delante, sin saber el final. Sin embargo, para escribir en formato guion hay que tenerlo todo cuadriculado. Así que, después del segundo capítulo del guion, paré ahí, y empecé a escribir la novela".