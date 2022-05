La psicóloga Rosa Molina: “Las emociones en nuestro cuerpo ocurren antes de que las procesemos"

La psicóloga especialista en neuropsicología clínica del Hospital Universitario Clínico San Carlos, Rosa Molina, presentó este lunes en 'Poniendo las Calles' su nuevo libro, 'Una mente con mucho cuerpo', en el que desgrana alguna de las claves para explicar qué hay detras de las emociones humanas.

Molina aseguró que “el cerebro es algo fascinante y maravilloso, juega un papel fundamental en la salud mental” y por eso resulta indispensable entenderlo y ejercitarlo para poder obtener de él el mayor y mejor rendimiento.

No obstante, la psicóloga apostó por no quedarse únicamente en la parte cognitiva de las emociones: “No debemos olvidar el cuerpo, que también es clave y últimamente lo hemos dejado de lado pensando únicamente en el cerebro”.

Comprender estas cuestiones es “clave”, según la psicóloga, ya que nos ayudará a entender mejor todas nuestras emociones y cuidar de nuestro bienestar, tanto físico como mental.

“Desde que somos pequeños podemos y deber entender estas emociones y cada uno, de forma individual, debe trabajar en identificarlas y no dejarlo pasar”, indicó Molina.

En palabras de Molina, “lo que sucede en nuestra mente, nuestros microtraumas, queda grabado en forma de pequeñas sensaciones viscerales”. “Cuando tenemos que tomar una decisión importante en nuestras vidas y decimos aquello de 'he tenido una corazonada' estamos ante una sensación visceral”, añadió.

Desde que nacemos, dijo Molina, “necesitamos al otro”. “Nos autorregulamos junto a otras personas y es importante movernos en ese equilibrio y pedir ayuda si es necesario”, señaló la psicóloga, que reveló que “compartir será más efectivo si necesitamos ayuda”.