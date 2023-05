El pronóstico de Javier Adrados para la actuación de Blanca Paloma en Eurovisión 2023: "Una apuesta distinta"

El aroma a Eurovisión ya está en Poniendo las Calles, y hoy lo vamos a tratar con todo un experto en esta modalidad, si se le puede llamar así. Rosa nos metió en Eurovisión a un montón de españoles. Y es que Rosa consiguió conEurope's Living a Celebration que nuestras canciones vuelvan al momento en el que la vimos representando a España en Eurovisión. La grandeza que tiene la música. Hablar de música en este país se puede hacer con distintas personas y de distintas formas. Pero en la música o en la vida de general te puedes encontrar con personas que hacen su trabajo porque le toca y quienes lo hacen con toda la pasión del mundo porque les encanta a lo que se dedican. Hoy nos ayuda a Poner las Calles un apasionado de la cultura musical de España, un tipo que seguramente sea el que más sabe de Mecano de este país, más que el propio grupo, y que además ha sabido adelantarse a algunos movimientos relacionados con la música convirtiéndose en una de las voces autorizadas de temas como Eurovisión. Javier Adrados, acaba de publicar, junto a la periodista Patricia Godes, el libro, “Yo tampoco gané Eurovisión. Un homenaje a los que no triunfaron en el festival”.

Lleva toda la vida en la música. “Se sufre mucho pero se intenta ser uno mismo, defender sus gustos, ser muy tenaz, defender lo que quiero.” - asegura a Carlos Moreno 'El Pulpo'. Cuando llegó a la música se encontró un gran tabú, el de la música megacomercial y su autenticidad: “para mi me ha encantado pregonar ese tipo de comercialidades que creo que son las que realmente hacen historia y me han llegado al corazón.”

Como toda vida, ha habido celebraciones y chascos, algo que Javier considera cuestión de vida. “La relación con los artistas es a veces un poco difícil, son muy especiales y hay un momento que hay que entenderlos. Un artista es una persona sobrenatural como Rafa Sánchez de la Unión o Nacho Cano de Mecano.” - reflexiona Javier. Personas que admiraba y que se han convertido en sus amigos.

Mañana se celebra el Festival de la Canción de Eurovisión y desde España llevamos a Blanca Paloma. ¿Qué pronóstico nos augura?

“Yo creo que nunca hemos hecho el ridículo, excepto una vez. Yo apuesto por un top 10. Para mi va a ser todo un éxito, sobre todo después del boom del año pasado con Chanel, que sino hubiese habido ese movimiento emocional lógico con Ucrania, nos hubiésemos alzado con el triunfo. Para mi Chanel es la nueva Masiel. Y Blanca Paloma, desde que me enteré que se presentaba de nuevo, yo ya sabía que ella iba a ser la elegida.” - responde a la pregunta.

Reconoce a ciencia cierta que repetir la hazaña de Chanel es imposible, que incluso la cadena que organiza el festival para elegir al nuevo representante, se hubiera equivocado si hubiese enviado una candidatura similar a Chanel. “Blanca Paloma es una apuesta distinta, no solo para España sino para Europa.”

Eurovisión en España ha pasado por distintos momentos, desde cuando nos reuníamos todos en torno a la televisión, hasta no querer saber nada por las posiciones en las que quedábamos. Pero ahora todo ha cambiado: “Estamos en un momento de supergloria para Eurovisión y todos los eurofanes, todo arrasa en audiencia, y celebramos la gran fiesta de la música en Europa.” Este año estamos en el top 10 de las casas de apuestas y de la apuesta de Javier: " Competimos con Finlandia, competimos con Austria, países que pueden ganar. A mi me gusta Israel pero creo que no va a ganar."

Javier lo tiene muy claro. Eurovisión es un escaparate de visibilidad: "Que se siga apostando por la musica, que Eurovisión es el casi único escape que hay en la musica europea.”