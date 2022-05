ENTREVISTAMOS A JAVIER ADRADOS, EN EL CUARENTA ANIVERSARIO DE MECANO.

MECANO se disuelve en la entrega de Premios Amigo de 1998, con las declaraciones de Jose María Cano, anunciando que abandona el grupo. Acababa en ese momento una trayectoria que empezó en abril de 1982 con la publicación del álbum del reloj, conocido así popularmente. Un disco que contiene auténticos himnos de una generación como "Maquillaje", "Me colé en una fiesta", "Perdido en mi habitación", o "Hoy no me puedo levantar", la canción que encendió la mecha del éxito de Mecano.





Javier Adrados es el biógrafo autorizado del grupo, autor entre otros del libro "La Fuerza del destino". También ha escrito la biografía de La Unión o recientemente el libro "Yo Tampoco Gané Eurovisión". Ha sido amigo de MECANO y de los ex MECANO. Javier Adrados ha seguido la pista a los componentes del grupo durante años. De hecho, actualmente, está absolutamente vinculado con los proyectos profesionales de Nacho Cano, quien está ultimando los preparativos para el estreno de su nuevo musical "Malinche".





Con Javier hablamos en el programa sobre distintas etapas de MECANO. Su ruptura, sus anécdotas, el naufragado retorno, la posibilidad o no de una colaboración entre Ana Torroja y Nacho Cano en algún proyecto...





