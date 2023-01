¿Por qué no te puedes fiar de tu asistente a la conducción en invierno?: Los consejos para evitar sustos

Una semana más, en 'Poniendo las calles' te traemos toda la información del mundo del motor. De la mano de nuestro experto, Alfonso García, descubrimos las noticias más destacadas de la semana, conocemos curiosidades realmente sorprendentes y repasamos ciertas normas, que son realmente útiles a la hora de ponernos al volante. Este lunes hablamos del sistema ADAS, las siglas de Sistema Avanzado de Asistencia a la Conducción. Este mecanismo permite mejorar la seguridad del automovilista mientras conduces y poder así minimizar el riesgo de sufrir un accidente vial o colisionar con otros vehículos.

Suele integrar tres tipos de tecnologías diferentes y son habituales en los coches más nuevos. Por un lado, está el Sistema de Mantenimiento de Carril, que por sus siglas en inglés también se conoce como LKAS. Este es el que mantiene el coche por la carretera delimitada por el carril, hablando en plata. De esta manera, a través de una cámara integrada en el vehículo, detecta si se está desviando en el momento de la conducción y el automovilista no es consciente. Otro es el Control de Crucero Adaptativo y sirve para mantener una distancia de seguridad ajustada con los vehículos que conducen inmediatamente delante.

Por último, pero no menos importante, está el Sistema de Mitigación de Impactos o CMBS, por sus siglas en inglés. Esta tecnología controla automáticamente la velocidad del coche, avisando al conductor cuando está aproximándose al vehículo que tiene frente de él. Además, avisa con antelación al automovilista para reducir el impacto. Es el que ayuda a mitigar accidentes y siniestros de forma más clara. Pero, durante el invierno, todas ellas se pueden ver especialmente afectadas y, si no las cuidas de forma especial, pueden no funcionar.

El invierno y el ADAS

"Estos sistemas de ayuda que ayudan a reducir la siniestralidad por despistes del conductor o imprevistos en la carretera hay que decir que no son infalibles", recalca Alfonso García. En primer lugar, aclara que es muy importante tener en buen estado "el parabrisas". "La suciedad les afecta negativamente", sostiene. Además, "en condiciones de lluvia, hielo o nieve, pueden fallar o reducir su rendimiento, porque afectan mucho a las cámaras y sensores", concreta 'Motorman'. "Por todo lo anterior, es básico y muy necesario extremar la limpieza del coche en invierno, sobre todo el parabrisas delantero", finaliza.

