¿Cubre tu seguro los daños en los neumáticos de tu coche? Esto es lo que ocurre si te los encuentras pinchados

Si vives lejos de tu lugar de trabajo, es probable que uses el coche todos los días para ir a trabajar. Pero, imagina que una mañana te levantas, te preparas para ir al trabajo, sales de casa y, en el momento en que vas a subirte a tu coche, descubres de no puedes usarlo porque un gracioso te ha pinchado de rajado una o varias ruedas del vehículo.

Pues esto mismo es lo que les pasó a varios vecinos de Getafe, cuyos coches que estaban aparcados en la Avenida de las Ciudades, en el barrio de Juan de la Cierva. Todo tuvo lugar la mañana de reyes, cuando los residentes de la zona se levantaron y encontraron en el lugar una treintena de coches que tenían uno de los neumáticos de atrás pinchados, en algunos casos hasta las cuatro ruedas del vehículo.

Afortunadamente, la Policía Local de Getafe ha logrado identificar al presunto autor de este acto vandálico. Se trata de un menor de 15 años. El joven fue identificado, gracias a la colaboración de un testigo, el 10 de enero en la Avenida de las Ciudades. Según ha indicado el Ayuntamiento de Getafe en un comunicado, "se le encontró un cuchillo en las inmediaciones que podría haber estado utilizando para estos hechos".





Seguramente has vivido alguna vez esta situación o sabes de alguna persona, vecino o conocido al que le haya pasado esto mismo. Y es que no es para nada agradable vivir esto. Y, es por este mismo motivo que, en 'Cadena COPE', nos hemos hecho la siguiente preguntas. Si nos ocurre alguna vez esto, ¿el seguro cubre los daños a los neumáticos? Y, la respuesta, en términos generales, es no. Resulta que los neumáticos tienen sus peculiaridades, por lo que recibir algún tipo de indemnización por estos pinchazos, por parte del seguro, es algo muy complicado.

El experto en seguros, Santiago Peris, ha explicado en 'COPE Madrid' que Para poder recibir una indemnización por este tipo de daños, "primero, tienes que tener el seguro a todo riesgo. Pero, en general, las pólizas no cubren los daños que afectan exclusivamente a los neumáticos del vehículo asegurado". "Lo más normal es que no tengan derecho a solicitar a su seguro la indemnización", agrega. Esto significa que las pólizas excluyen pagar los daños a los coches cuando solo han sido dañados los neumáticos. Para poder tener derecho a una compensación económica tienen que verse afectadas más partes del vehículo.

En cualquier caso, siempre está la posibilidad de que en tu seguro o póliza haya alguna excepción que nos permita recibir una indemnización por este tipo de daños. Por esta razón, siempre es más que recomendable que consultemos con nuestra aseguradora. Y, si vas a contratar un seguro para tu coche, que consultes las diferentes pólizas existentes en todas las aseguradoras que puedas, y que contrates la que mejor se adapte a tus necesidades. Eso sí, no te olvides de asegurarte de que también te cubra los daños a los neumáticos.