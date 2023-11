De Pol es un cantante joven pero conecta con varias generaciones: "Se sienten identificados"

Este viernes ha estado en'Poniendo Las Calles'un cantante que tiene muchas cosas buenas. Es joven, le gusta lo que hace, tiene talento y además compone canciones que enseguida llegan a la gente.

Se llama De Pol y es uno de los pocos artistas que ha sonado mucho en el programa de 'Poniendo Las Calles' pero aún así, nunca se había pasado por el programa y esta vez ha madrugado para estar poniendo las calles: "Yo hace un año iba a la universidad presencial, ahora estoy online, pero claro, cuando iba de manera presencial las clases empezaban muy pronto y nunca me ha gustado mucho madrugar, pero si toca, pues no me molesta", así lo ha contado este viernes el cantante De Pol en 'Poniendo Las Calles'.

Ha contado cuál es su rutina para mantenerse sano y en forma: "Me ducho para sentirme un poco persona, y antes de todo, miro el móvil , como casi todos los de nuestra edad, pero bueno, después de la ducha desayuno un bocadillo de fuet, me activo un poco y empieza mi día", así lo ha contado este viernes el cantante De Pol en'Poniendo Las Calles'.

Aunque De Pol sea muy joven ha conseguido conectar con muchas generaciones: "No sé cuál es la clave, pero si que es cierto que creo que hay una cosa, que al final es difícil y es que he conectado con la gente y no te sabría decir una cosa que es la clave de esta conexión pero supongo que es el significado de las letras, que quizás con ellas se han sentido identificados", así lo ha contado este viernes el cantante De Pol en 'Poniendo Las Calles'.





De Pol vive la música y se expresa a través de ella: "Llevo unos años expresándome a través de mis canciones, si que es verdad, que al principio era un poco como excusa, como barrera sobre todo a la hora de decir cosas que quizás no me atrevía, encontré pasar esa barrera a través de las canciones y aquí estamos. Mucha gente me dice que no parezco tímido, pero si que lo soy, me he ido soltando en el último año, porque tengo que soltarme, y a través de las canciones encontré esa manera de expresarme que quizás antes me cortaba un poco más", así lo ha contado este viernes el cantante De Pol en'Poniendo Las Calles'.

Aún así, el cantante ha contado cuando se dio cuenta que podía vivir de la música o que al componer sabía que iba a ser un éxito: "No llegaba un momento clave, las cosas han ido fluyendo, pero sí que veía que la gente iba cantando los temas, cuando realmente he empezado a ver que esto era real es cuando he visto que la gente se sabía mis canciones, que creo, que es ahí dónde está la realidad cuando vas a un sitio y te cantan tus canciones", así lo ha contado este viernes el cantante De Pol en 'Poniendo Las Calles'.

De Pol fue finalista del programa Got Talent España y su padrino fue David de María: "Después del programa fue increíble trabajar con David, sobre todo por los consejos,más allá de lo musical, los consejos que te puede dar alguien que lleva 25 años en esta industria que es complicada y no es tan fácil como parece desde fuera creo que es una suerte", así lo ha contado este viernes el cantante De Pol en 'Poniendo Las Calles'.

De Pol sigue estudiando el grado de Publicidad, de manera online por tiempo pero ahí sigue. Aunque a veces le cueste él sabe que para venderle a alguien su música se lo tiene que creer él mismo, y eso es algo que ha aprendido con la carrera y con la vida: "Soy mal estudiante, pero a veces, me enrollo mucho y cumplo un poco, pero soy mejor artista que estudiante si", así lo ha contado este viernes el cantante De Pol en 'Poniendo Las Calles'.