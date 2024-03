Un periodista describe el momento del 11-M que vivió en Madrid y le marcó de por vida: "Era fantasmagórica"

Este lunes se cumplen 20 años de los atentados del 11-M. Durante todo el día de hoy, y en los diferentes programas de Cope, vamos a ir reconstruyendo lo que pasó, en una fecha tan marcada, a través de distintas historias humanas. Voces que, desde distintos entornos, nos van a ir desvelando qué supuso en sus vidas el atentado con mayor número de víctimas mortales coemtido por grupos terroristas en nuestro país.

Audio





A Luis Munilla la mayoría de los ponedores le conoceréis porque es una de las voces destacadas de Deportes COPE. Pero, el jueves 11 de marzo de 2004, nos tuvo que describir situaciones que están muy alejadas de lo que nos cuenta a diario. Por eso, en Poniendo las Calles, Carlos Moreno "El Pulpo" ha hablado con él acerca de sus recuerdos, de cómo lo vivió y de las emociones que sintió ese día.

20 años y no se olvida





Han pasado 20 años, pero el recuerdo sigue intacto. España vivió el peor atentado terrorista de su historia, y eso lo cambió todo. Sobre todo para las familias de los 192 asesinados y para los casi 1.800 heridos, que a las secuelas físicas han unido la lucha psicológica de quien se siente culpable por sobrevivir a una tragedia como esta.

Aquella mañana, veinte minutos antes de las 8,tres bombas estallaban en un tren que llegaba a Atocha, después lo hacían otras 7 en diferentes convoyes. Aquello desató imágenes muy dolorosas pero también una solidaridad sin precedentes. Aquella masacre fue un golpe muy doloroso que nos hará recordar toda la vida dónde estábamos aquel 11 de marzo de 2004.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Nuestro compañero Luis Munilla estuvo allí

Un hecho, un momento histórico en España por la tragedia que supuso. Ya lo hemos dicho antes, 192 asesinados, el mayor atentado en la historia de nuestro país. Y hay veces que tu trabajo te obliga a asistir a lugares que ningún ser humano está preparado para ver y presenciar. Es lo que nos pasa, por ejemplo, a los periodistas cuando viajamos a conflictos bélicos, países empobrecidos o actos terroristas.

Es lo que tuvo que afrontar nuestro compañero Luis Munilla aquel día: "Yo había salido de trabajar la noche anterior a las 2 de la madrugada, y por aquel entonces yo ya estaba casado desde hacía un par de meses, pero fui a dormir a casa de mis padres, no recuerdo muy bien porque. De hecho, fue mi madre la que me despertó. Y claro, habiendo dormido 4 o 5 horas, a las 9 de la mañana me despertó y me dijo que había pasado algo que tenía que saber. Yo me levanté de golpe y me fui directo a la radio para ayudar en lo que pudiera".





Además, recuerda a la perfección un momento que jamás olvidará: "Yo estaba recorriendo la calle Téllez a eso de las 4 de la mañana, inspeccionando un poco la zona, y cuando llegué al fin de la vía estaba uno de los vagones que habían reventado las explosiones. De hecho, recuerdo una luz que iluminaba el vagón desde abajo y los hierros retorcidos hacia arriba, creaban una imagen que era fantasmagórica".