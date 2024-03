El recorrido judicial del 11-M, 20 años después: "Las víctimas han sido las grandes olvidadas"

Este lunes, se cumplen 20 años del mayor atentado de la historia de España. Por mucho que pasen los años, es una herida que todavía permanece abierta. 192 personas perdieron la vida y, de los 2.000 heridos, muchos arrastran secuelas irreparables.

En COPE queremos centrarnos en las víctimas, en los familiares y en esa reconstrucción de lo que pasó. Con la explosión de 10 bombas simultáneas en los trenes de cercanías de Madrid. Antonio Herraiz, en 'La Mañana de Fin de Semana' reflexiona sobre cuál es la situación judicial del 11M. Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo), pasa por los micrófonos de COPE con el fin de hablar sobre ello.

Ladrón de Guevara, "llevo semanas repasando un poco lo que se sabe y lo que no se sabe de lo que ocurrió el 11 de marzo en Madrid. En ese momento, no era abogada de la AVT cuando se celebró el juicio. Pero es verdad que una vez que pasé a formar parte del departamento jurídico, recuerdo que heredé una serie de procedimientos y uno de ellos fue el del 11M".





De hecho, indica que su primer juicio como abogada de la AVT fue "un juicio que hubo en 2011 contra cuatro colaboradores a los que se les acusaba de haber facilitado la huida de algunos de los autores materiales del atentado".

Para que se entienda bien todo, la letrada ha realizado un recorrido cronológico de todo este asunto. Tras los atentados, hay un primer procedimiento principal en la Audiencia Nacional que "acabó con el enjuiciamiento de 29 personas. Todos tenemos la imagen de esa pecera con todos aquellos que fueron juzgados durante 4 meses y medio y 57 sesiones de juicio oral".

Esto acabó con una sentencia que se hizo pública el 31 de octubre de 2007 en la que se condenaba a 21 personas. "En ella, se reconocía la naturaleza yihadista del atentado, pero no se concretaba más".





Dos años después, el TS modificó esa sentencia de la Audiencia y, finalmente, "condenó a 18 personas y en cuanto a la autoría, ya reconoció la dependencia ideológica de esa célula con Al Qaeda, pero no pudo determinar una relación concreta con sus dirigentes".

De esos 18 condenados, 20 años después, "solamente quedan en prisión 3. Tienen prevista su salida de prisión para marzo de 2044. Llevarían cumplida la mitad de la condena. El resto, los otros 15, están todos en libertad. De los cuales 11, una vez cumplieron sus condenas, fueron puestos en libertad y expulsados de territorio nacional".

¿Hay algún tipo de fleco legal de los atentados?

Esta sería la foto fija de la sentencia. Pero, ¿hay algún fleco legal pendiente tras el 11M? Responde Ladrón de Guevara que, en el 2009, "se dictó un auto de procesamiento contra seis individuos que se les situaba en el piso de Leganés. Se encontraron restos biológicos. De ellos, se reconoce que 3 habrían muerto en Irak, otro habría sido condenado en Marruecos y se ordenaba la búsqueda y captura de otros dos".

De esos dos, uno terminó en prisión y habría un sexto que "tiene una orden de detención y búsqueda y captura. Es el que se encuentra en paradero desconocido y no se ha tenido ninguna noticia más. Además, hay perfiles genéticos que aparecen a lugares vinculados con el atentado que no han sido identificados y que son anónimos. Esto estaría pendiente de determinar 20 años después".

Sobre las víctimas y sus indemnizaciones, recuerda la abogada de la AVT que "en el caso de las víctimas del terrorismo, el Estado se subroga en el pago. Hay que tener en cuenta que, de los 18 condenados, como autores materiales solamente fueron condenados 3. Quien realmente es responsable civil de los asesinatos son esos tres que permanecen en prisión".

Por último, denuncia que "las víctimas han sido las grandes olvidadas, sobre todo, desde el momento en el que se dicta la sentencia condenatoria. Han sido apartadas totalmente. Me he encontrado que, muchas víctimas, no sabían nada. No sabían cuántos años de cárcel habían cumplido".