Pasan Cositas

La venganza dicen que es un plato que se sirve frío, aunque para ello hay que tener una virtud, que yo desde luego no poseo: paciencia. Sin embargo, hay gente que si es capaz de guardarse una ofensa para usarla en el momento más oportuno. Así lo ha hecho un joven chino que descubrió una infidelidad de su novia meses antes de casarse. Lejos de cortar la relación, el joven se armó de valor, y también de mucha sangre fría, y decidió esperar para dar el bombazo hasta el mismo día de la boda. Los preparativos siguieron con normalidad, se ofició el enlace y llegó el momento del banquete. El novio pidió que se iniciara con la proyección de un vídeo donde, supuestamente, iban a verse los mejores momentos de la pareja. Nada más lejos de la realidad. Lo que se vio fue una escena bastante explícita de una pareja, la novia y el hermano del novio, en plena faena. Las imágenes fueron grabadas en una habitación de hotel y claro, armaron un gran revuelo entre los invitados a la boda. El novio se dirigió a la novia con un “creías que no lo sabía?” y la respuesta de ella fue tirarle el ramo de flores.

El pasado sábado un hombre se quedaba atrapado en un bar de la localidad leonesa de La Virgen del Camino. El hombre, que se llama David, es tan sincero que confiesa qué es lo que estaba haciendo en el baño cuando se quedó dormido. Parece ser... todo apunta, a que llevaba una buena tajada, cogorza, borrachera... (llámalo como quieras), encima. No sabía ni que hora era, solo que quería salir de allí. Tras grabar el mensaje llamó a la guardia civil y se sirvió una cerveza mientras esperaba a que llegaran. La historia contada por el cliente difiere un poco de la versión del dueño que explica que cerró a las 4 de la mañana, no a las 12, y que la alarma le saltó a las 9. Es decir, David pasó toda la noche allí sentado en la taza del váter. Dice el dueño del bar que estas cosas pasan... y que eso sí, no ha vuelto a ver al cliente que desde el sábado se cree que duerme la mona.

Escuchamos la banda sonora de John Williams porque acaba de superar su propio récord con una nueva nominación a los Óscar por el Ascenso de Skywalker. Hasta en 52 ocasiones ha optado el compositor para llevarse la estatuilla dorada. La ha conseguido en 5 ocasiones, una de ellas por la música origina de ET.