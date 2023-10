El nuevo tipo de carne que está a punto de llegar a tu supermercado: "Es seguro comerla"

Comer carne se ha convertido en estos últimos tiempos en un tema bastante polémico, y sobre todo lo es porque están las organizaciones de ecologistas que están advirtiendo que la ganadería es la responsable del 20% del efecto invernadero. Pero también están diciendo que el modelo tradicional es insostenible para dar de comer a una población mundial que no deja de crecer. A todo esto se le añaden las advertencias de los médicos de que el consumo excesivo de carne roja, dicen que aumenta el riesgo de algunos tipos de cáncer. Justo en esto, hay decenas de científicos trabajando, incluidos tres premios nobel, también políticos y activistas que han firmado una carta abierta dirigida a la Comisión Europea, en la que piden que se inviertan 25.000 millones de euros para impulsar la producción de carne artificial.





Uno de los objetivos por el que lo hacen es para que seamos líderes en la transición a esta producción tecnológica sostenible. Para explicarlo mejor hoy ha estado en 'Poniendo Las Calles'el experto en seguridad alimentaria Alfonso Carrascosa: "La carne es un alimento necesario desde el punto de vista nutricional, tiene muchísimas de las cosas que necesitamos, no se puede discutir, la carne es sana, es segura y es necesaria. Son muy pocos los casos de los que la carne no sienta bien", así lo ha contado hoy en 'Poniendo Las Calles' el experto Alfonso Carrascosa.

La carne Artificial ha llegado a Singapur

"Es seguro consumir este tipo de carne. Aún así hay científicos premios nobel que firman a favor de unas cosas y otros en contra de otras. Las alternativas que se están buscando a la carne, es la producción de carne aritificial, es una tecnología carísima, la biotecnología y no se podría paliar el hambre en el mundo", así lo ha contado hoy en'Poniendo Las Calles' el experto Alfonso Carrascosa.



La primera hamburguesa artificial se creó en Estados Unidos y costó 1,2 millones de dólares. Hoy en día esto sería mucho más barato.

"La especie humana, sin irse a la luna, es capaz de comer cualquier cosa, los mexicanos comen saltamontes y en este momento somos capaces de producir bastantes alimentos más de los que necesitamos, pero claro, más de la tercera parte de los alimentos que se producen, no se comen. A mí me gusta muchísimo comer carne y yo estoy tranquilo, lo que tenga que venir, vendrá, los que sí que lo tienen mal son los que no tienen para comer", así lo ha contado hoy en'Poniendo Las Calles' el experto Alfonso Carrascosa.

