El nuevo reto en la vida de Raphael “Victoria es historia, es mi carrera”

En 'Poniendo las Calles' siempre buscamos la compañía de personas que nos puedan aportar algo, que nos hagan mejorar. La persona que ha visitado a Carlos Moreno 'El Pulpo' este viernes, es llegar a alcanzar una meta. Nos ha acompañado un ejemplo de compromiso con el arte, un animal del escenario, con una trayectoria intachable, un artista sin edad. Cuando hablamos de Raphael hay que hablar de tiempo. Un tiempo que a través de su obra se convierte en eterno. Lo son sus canciones, lo es su estilo y lo es él.

El Raphael que hoy conocemos ha cambiado mucho, o mejor dicho, en palabras del artista, “ha aprendido mucho”. Él nació artista pero ha cambiado desde el comienzo de su trayectoria hasta ahora. Un inicio admirable, algo que muy pocos han conseguido y de lo que puede presumir. Raphael es una persona querida y seguida por diferentes generaciones, sin pausa. En todo momento alguien se enamora de Raphael, o lo que es mejor, alguien se enamora con Raphael. “Es muy bonito, sobre todo, cuando gente que con el tiempo vas conociendo y sabes de su vida, que te digan que siguen muy enamorados y que acompañan tu carrera juntos.” - asegura el artista.

60 años de trayectoria musical es toda una Victoria. Así se titula su nuevo disco, así como la gira que comenzará a finales de julio. Pero este último disco, no es la única victoria en su vida: “Mi mayor disciplina creo que ha sido la forma de llevar mis cosas, mis asuntos, mi carrera. He tenido la suerte de estar siempre bien asistido, convirtiendo mi equipo, en mis amistades y en parte de mi familia.” - explica Raphael.

Con esta nueva gira, Victoria, va a recorrer España. Comienza en ciudades como Jerez, Málaga, Gerona o Alicante y acaba en Madrid y Zaragoza. En la música, como en el fútbol, los primeros minutos son de tanteo, algo que Raphael tiene muy controlado: “Antes de salir ya me he apoderado de él, porque he estado ensayando y es el momento de hacer lo mío.” - cuenta en 'Poniendo las Calles'. - Cuando acaba la gira, la sensación es siempre la misma, descanso, algo que siempre viene bien y preparar la siguiente.

Cada concierto lo siente como diferente, cuando se sube al escenario ocurre una función nueva. “No hay dos iguales, eso lo hace atractivo. El directo nunca es dos veces igual, hasta la misma canción es diferente de un día a otro. Depende del estado de ánimo, del público. Cada situación es única e irrepetible.” - celebra.

Raphael ha hecho una gran cantidad de colaboraciones a lo largo de su carrera. Ha cantado canciones con todo tipo de artistas y son muchos los jóvenes talentos que también han querido compartir espacio con él. Pablo López es esencial en tu nuevo disco, y creo que lo va a ser en el próximo, Rozalén, Dani Martín o Leo Rizzi, algo diferente en su carrera. “Son personas que tengo que llevarlos a mi terreno y así aprendo cada día más.” - reflexiona.

Son muchas las canciones que componen su obra, temas inolvidables, imborrables, su carta de presentación. “Si comenzamos desde el principio, nos encontramos 'El tamborilero', que es desde siempre y para siempre; un 'Yo soy aquel' o 'Digan lo que digan', 'Mi gran noche' o 'Escándalo', canciones históricas.” - analiza. Los temas del amor son imprescindibles en sus discos y en sus canciones, aunque también hay algo de cabeza: “Si solo pones corazón algo falla y si solo pones cabeza, fatal también. La mitad y mitad es perfecto.” - analiza.

Su nueva gira, Victoria, va a ser una experiencia única, al igual que cada una de las anteriores, donde se van a sentir momentos de alegría, emotivos. “Es una gira muy especial porque Victoria no es el nombre de ninguna mujer, es en realidad la historia de todos estos años de mi carrera. No es solamente la victoria por el éxito que se ha tenido, sino por las canciones, por la familia que tengo, por los amigos, por el público. Todo ha hecho que mi vida haya sido una victoria.” - asegura emocionado.