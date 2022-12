Las redes sociales se han convertido en el centro de nuestro día a día, incluso en una herramienta fundamental para muchos puestos de trabajo. Instagram y Twitter habían sido de las más sonadas hasta ahora, pero TikTok está cogiendo terreno. La que empezó siendo una red social para jóvenes, ha terminado siendo una plataforma intergeneracional hasta el punto de que todas las empresas están comenzando a crear su propio contenido en formato vídeo para ello. Lo que se ha visto reflejado en el estudio de Kantar 'The Power of TikTok', que indica que más del 67% de los usuarios tienen más de 25 años. No obstante, uno de los sectores que más se están viendo afectados es la industria musical.

La música se ha convertido en el corazón de TikTok, ya que fueron los bailes los que empezaron a acaparar el contenido. De hecho, muchos artistas han comenzado a usar este espacio, que cuenta con más de mil millones de usuarios mensuales, para difundir su música. Desde artistas nacionales hasta internacionales como Major Lazer, Ed Sheeran, Aitana, ABBA, Raphael, Justin Bieber, U2... Incluso algunos como Alejandro Sanz han utilizado esta herramienta para hacer una rueda de prensa en directo, Pablo Alborán invitó a sus fans a hacer dúos de su última canción para premiar a tres de ellos con grabar con él en el estudio y Vetusta Morla retransmitió un concierto.

Estas son algunas de las innovaciones que los artistas están llevando a cabo para llegar a toda la comunidad. Esto está derivando en más cambios a la hora de trabajar en este sector, ya sea a la hora de crear las canciones, realizar los conciertos o los eventos de promoción. Es por esto por lo que nos preguntamos ¿Cómo influye realmente TikTok a la industria de la música?

“El 88% de los usuarios dicen que el sonido es una parte esencial de su experiencia en TikTok. Por eso, estamos orgullosos de decir que TikTok está contribuyendo a revolucionar el mundo de la música, siendo un partner colaborador clave de la industria, que puede ayudar a los artistas a ser descubiertos y conectar con una comunidad de más de mil millones de usuarios”, comienza explicando Soraya Castellanos, responsable de Contenidos, Comunidad y Asociaciones de TikTok para España y Portugal, tras señalar que “el 80% de la comunidad de TikTok descubre nueva música en nuestra plataforma y el47%de los que escuchan nueva música en la red social añaden la canción a favoritos, y el 46% visita el perfil del artista”.

“Con el tiempo hemos podido ver que se produce el descubrimiento y el redescubrimiento. Puede ser un sonido totalmente nuevo o un éxito o artista de épocas anteriores. Hablamos de caso como el de ABBA, que cuando llegó a la plataforma había sido el grupo más buscado y sus pistas las más solicitadas, sin tener un perfil dedicado o catálogo de música. También el caso de Daft Punk, que ha llegado recientemente a TikTok y lo ha hecho con sus grandes éxitos y mucha innovación, a través de efectos propios o contenidos creativos, o, por supuesto, Raphael, que entró en la plataforma para celebrar su éxito 'Mi Gran Noche' con la selección española de fútbol en durante el campeonato de UEFA EURO 2020”, repasa Castellanos, señalando la importancia de cómo ayudan a “hacer crecer la industria musical”.





Una red social que conecta a los usuarios por sus intereses

De igual manera, se presenta como una plataforma que conecta a los usuarios por sus intereses, sin tener en cuenta su edad: “Lo más importante dentro de la plataforma es la conexión que experimentan los usuarios a partir de aquello que les apasiona y, si hablamos de música, a partir de sus canciones o artistas favoritos. Esto permite que tanto artistas consolidados como U2 o Led Zeppellin, como artistas emergentes como Carmen de la Fuente (@carmendelafuente), Emlan (@emlan.wav), Charlie USG (@charlieusg), Lu Decker (@lu.decker) o Leo Rizzi (@leo.rizzi) puedan utilizar la plataforma como una herramienta que les permite conectar con el público y transmitir su música de manera única”.

De hecho, “hay muchos ejemplos de canciones y artistas que han vuelto a sonar gracias a TikTok”. Como consecuencia, muchos artistas que llevan años colocando canciones en las listas de éxitos han seguido los ejemplos de otros y han decidido “apostar por la plataforma como una nueva forma de conectar con sus audiencias y de traer de nuevo sus grandes himnos a escena, encontrando un nuevo significado para ellos y ayudando a que nuevas generaciones conecten con estas canciones”. Además, para seguir fomentando todo tipo de música, la plataforma ha puesto en marcha el hashtag #ClassicalMusic, con el que se han convertido en tendencia temas como 'Cornfield Chase' de Dorian Marko.

Ante si TikTok ha cambiado la forma en la que se componen las canciones, la responsable de contenido apunta que “a medida que pasa el tiempo y la tecnología evoluciona, surgen nuevos formatos que permiten que la música vaya evolucionando”. “Nosotros siempre decimos que los artistas deben hacer lo que mejor les funcione en TikTok, pensando en lo que la comunidad quiere ver”, opina.

“Creo que ahora la mayoría compone pensando en TikTok. Creo que es el objetivo de todos los artistas de hoy día, hacer un tema viral en TikTok. Si logras esto, el resto del camino es mucho más sencillo. En mi caso, yo produzco mis temas para las sesiones y tengo varias mezclas virales, lo que hago es hacer remixes o mashups de canciones que están en tendencia en la plataforma, así me aseguro que voy a despertar interés. Si lo hiciera con temas antiguos, es más complicado conectar con el público que lo está viendo”, confiesa Carmen de la Fuente desde su propia experiencia, dado que su carrera como DJ se ha visto impulsada por esta red social. “Cuando creo contenido en TikTok, casi siempre es algo improvisado porque lo que realmente funciona en esta app es la naturalidad. Además, contesto sus preguntas, interactúo con ellos y, cuando subo un mashup, pongo los 15 segundos más potentes”, agrega.

“Yo no hago las canciones pensando en TikTok, lo que no quiere decir que cuando hago algo sepa que es TikTokeable… Al final lo que funciona en otros medios (tele, radio) funciona en TikTok. Todos buscamos el estribillo más pegadizo posible o, por lo menos, que más empatice con quien te escucha”, declaraCharlie USG, cuya música ha llegado a la usuarios gracias a esta red social. “Cada uno encuentra su propia manera de funcionar. TikTok quiere contenido contenido real. Yo cuando tocaba en la calle subía los videos tocando en la calle grabados desde el móvil de gente desconocida que iba a verme. Ahora que ya no toco en la calle el contenido que hago es algo que hacemos todos, seamos o no artistas; cantar en nuestra habitación como si no hubiese un mañana hasta dejarse la garganta en el coche. A la hora de crear contenido en lo que más cuidadoso soy, es en dar un mensaje corto, sencillo de entender y que quien lo escuche, empatice al máximo con el mensaje”, dice el cantante desde su experiencia.





TikTok como herramienta de marketing

“Los artistas deben estar abiertos a innovar, a entrar en la plataforma como un creador y conectar con sus audiencias a través de aquello que les apasiona. Nosotros recomendamos que entren a TikTok manteniendo sus valores, uniéndose a las tendencias de una forma creativa, y que se animen a probar cosas nuevas. No hay una fórmula secreta que los artistas deben seguir a la hora de compartir su música en TikTok. La clave para que sus canciones viajen por la plataforma e incluso superen cualquier barrera digital y geográfica se encuentra en la autenticidad y en la conexión que pueden entablar con su público”, aclara Castellanos.

“Cuando se crea un trend viral con un baile suele ser porque un creador de contenido con mucha repercusión se ha inventado ese baile y los usuarios de la plataforma se han unido al trend. No creo que funcione que ahora todos los artistas lancen su tema con un baile coreografiado para TikTok porque acaba siendo muy forzado y a los usuarios de la plataforma no les gusta el contenido 'guionizado y preparado'”, cuenta De la Fuente sobre cómo se crean estos trends que acaban haciendo a la canción viral. “Sale un poco solo. Evidentemente se puede intuir que una canción tiene más papeletas para viralizarse e intentamos darle ese empujón necesario que sabemos que le hace falta para poder arrancar”, opina el cantante.

Gracias a esto, cuando un vídeo se hace viral se refleja en un claro aumento de las reproducciones de otras plataformas como puede ser el caso de Spotify. “He comprobado en varias ocasiones que temas virales de TikTok se encuentran en el top 50 de Spotify España o top temas virales. Y es gracias a TikTok porque muchas veces en estas listas de temas virales, aparecen temas de hace 5-6 años con los que se ha creado un trend en TikTok y vuelven a sonar”, asegura De la Fuente. “Es evidente que TikTok es una herramienta increíble que permite derivar el tráfico al resto de plataformas, y eso siempre ayuda”, corrobora Charlie.

Es por esto por lo que también se habla de TikTok como una herramienta para “vender espacios y formatos publicitarios a marcas o personas que quieran anunciarse para alcanzar nuevas audiencias”. “El hecho de tener una comunidad tan grande y diversa hace que TikTok sea una herramienta de marketing muy potente y el sitio perfecto para anunciarse y conectar con el público”, explica Castellanos al respecto.

Un claro ejemplo de esto es el 'Despechá' de Rosalía, cuyo estribillo fue tendencia durantre tres semanas en la plataforma antes de que el tema completo saliese a la luz.

Algo similar le sucedió a Omar Montes con 'La llama del amor', creando un 'hype' en torno al tema que genera una gran expectación ante el día de su lanzamiento, además de que su probabilidades de éxito son muy elevadas al saber a ciencia cierta que el estribillo ya está siendo de lo más cantado del momento. “Si tu tema no suena en TikTok, te va a tocar invertir mucho dinero en marketing para lograr posicionarlo en otras plataformas”, señala la DJ.