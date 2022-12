Una psicóloga aclara qué es el 'síndrome del impostor' que sufre Dani Martín y cómo superarlo

"A veces estoy delgado y otras hinchado. Emocionalmente no soy una persona muy equilibrada, sufro mucho. Disfruto mucho en el escenario y ahora, sin beber alcohol, mucho más". Esto lo dice Dani Martín, el ex-vocalista de El Canto del Loco. Llama la atención su sinceridad, aunque no es la primera vez que lo hace. Él es uno de esos artistas a los que no les importa decir lo que sufre.

Este fin de semana su nombre ha sido tendencia en las redes por un malentendido. Todo empieza con un publicación suya el pasado viernes, 9 de diciembre. En ella decía frases como “No soy un gran cantante, tampoco sé si lo hago bien y la verdad que hay algo que me sorprende: que 22 años después siga pasando todo esto con el síndrome del impostor tan grande que tengo; la verdad, me asombra”.

"Pienso seguir siendo quien soy, sólo voy a mejorar como persona. Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad. Gracias. Blackout”, agregaba. ¿Qué interpretaron muchos de sus seguidores? Pues que se retiraba, así que ayer, tuvo que desmentirlo. Sin embargo, simplemente, el cantante se aleja de la música temporalmente tras finalizar la gira. Respecto a esto, nos quedamos con lo del síndrome del impostor.

Es un fenómeno psicológico que afecta a personas que saben hacer algo, pero que son muy críticos con ellos mismos, así que piensan que son “un fraude”. Según datos de la Confederación de Salud Mental de España, el 70% de las personas o ha sufrido este síndrome del impostor o lo va a sufrir.

"Es una combinación de sentimientos que te hace sentir incompetente frente a su éxito, que es evidente y lo pueden ver los demás. Tienen la sensación de no estar a la altura ni ser lo suficientemente buenos, competentes o capaces. Estas personas sientes que van a descubrir que no son la persona exitosa que la gente cree", aclara Beatriz Gil Bóveda, psicóloga especialista en autoestima y liderazgo y fundadora de Psique Cambio, sobre lo que es el síndrome del impostor.

"Este síndrome lo suelen sufrir personas muy competentes, muy críticas y que han alcanzado el éxito. Personas muy autoexigentes, perfeccionistas", dice la experta sobre las personas que suelen padecerlo. "Ante se daba principalmente en mujeres y ahora se están viendo muchos casos adolescentes. Los adolescentes son muy críticos con ellos mismos y autoexigentes, además de con miedo al fracaso", aclara.

"Cuando es patológico es porque hay una ansiedad de base. Cuando la autoexigencia es por ser mejor y frente a tu familia es positivo. Pero cuando esta autoexigencia te llevan a vivir con unos niveles de angustia muy elevados es cuando es negativo", apunta. Acto seguido, la psicóloga explica cómo se puede superar esta síndrome del impostor: "Lo primero es identificar esos pensamientos, el autodiálogo, cómo nos hablamos a nosotros mismos como 'no soy tan buena'·

"Primer consejo, ser compasivo con nosotros mismos. Después, recomiendo hacer una lista de logros personales y revisar mensajes de agradecimientos de felicitaciones, familiares, de personas queridas...", enumera, haciendo referencia que es importante "tener esos mensajes presente para que no se olviden".