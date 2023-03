Un niño de 14 años se hace viral por lo que le pasa en los pies: "No puedo comprarle ni unas zapatillas"

En 'Poniendo las Calles' Beatriz Calderón y Carlos Moreno 'El Pulpo' se solidarizan con una madre que está absoluta y completamente desesperada. Los pediatras están cansados de escuchar a mamás o papás preocupados que llegan a consulta con frases como "creo que mi hijo tiene pies planos" o que "camina con las piernas arqueadas". Las alteraciones en estas extremidades de los niños son más comunes de lo que nos pensamos, pero lo del joven que es protagonista en las redes sociales en las últimas horas escapa a toda lógica.

Los pies es una de las partes más importantes del cuerpo: nos permiten caminar, saltar, correr y realizar todas las actividades cotidianas. Caminar diferente puede traducir alguna alteración ortopédica, por eso los padres observan desde que dan los primeros pasos cómo es su desarrollo. A medida que los niños crecen, sus articulaciones y huesos se desarrollan y van cambiando. Por este motivo, desde 'Poniendo las Calles' hacemos hincapié en que es importante que el pediatra realice un seguimiento y evaluación para asegurar que su crecimiento y desarrollo coincidan con su edad.

Pero lo que debe ver el pediatra de Eric es inusual. Su madre, Rebecca Kilburn, de 36 años, pidió ayuda porque "todavía está creciendo", aunque "no tiene problemas de salud con un crecimiento exponencial". La historia que te cuentan Carlos Moreno 'El Pulpo' y Beatriz Calderón se ha hecho viral en EE UU y, por ahora, su llamamiento ha cuajado. La marca alemana Puma y la estadounidense Under Armour han dicho que diseñarían zapatillas especialmente para él. Incluso una empresa italiana llamada Mauri se ha ofrecido fabricarle a Eric zapatos de vestir para el instituto y ocasiones más formales.

"Es frustrante"

El motivo de la desesperación de la madre es el tamaño de los pies de su hijo. Su retoño mide, a los 14 años, más de dos metros de alto y calza un pie que, perfectamente, podría dormir erguido, ya que tiene un número 59. Para que te hagas una idea de la barbaridad que es tener esta talla sirve como ejemplo Pau Gasol. El exjugador de Los Ángeles Lakers, equipo que recientemente retiró su camiseta y número, mide dos metros y 13 centímetros y tiene un 50 de pie. Eric, que vive en Michigan, tiene nueve números más. El tamaño promedio de zapatos de los hombres estadounidenses es un 41.

Se vio obligado a usar unos crocs durante dos años, incluso en invierno, porque no había otras opciones disponibles para él, además de los costosos zapatos ortopédicos personalizados de 1.400 euros que rápidamente se le quedaban pequeños y que se cerraban con velcro, lo que avergonzaba al niño. "Es frustrante como su madre y no poder encontrar zapatos, que es una necesidad tan básica. No puedo encontrar zapatos para mi hijo adolescente. ¿Qué puedo hacer cuando le crezcan los pies?", se pregunta la madre.