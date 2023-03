Una mujer de Canarias confiesa la extraña anomalía que sufre en uno de sus pies: "Un caso a estudiar"

Los zapatos. Los usamos todos los días y nos permiten salir adelante cada día, en el sentido literal y también metafórico. Es posible que tengas varios pares. Unos para ocasiones especiales, de deporte, informales, elegantes... hay mucha variedad y cada día intentamos utilizar unos distintos. Pero, ¿qué pasa con todos aquellos para los que encontrar un zapato de su talla se vuelve una tarea imposible? Y no, no estamos hablando de que no te gusten los diseños o que sea complicado encontrar un juego de tu talla. No, hablamos de situaciones prácticamente insostenibles que te ponen, sin lugar a dudas, en una encrucijada.

Este es el caso de una oyente de 'La Tarde', que este lunes ha contado a los presentadores del programa, Pilar Cisneros y Fernando de Haro, y a Rosa Rosado, cuál es su problema a la hora de comprar zapatos. "Soy muy alta, mido 1,86", ha comenzado diciendo esta oyente. "Antes tenía un 45, pero no sé qué ha pasado que entre la subida del número de pie y que uno cuando se hace mayor parece que le pie crece, pues es un horror".

Esto supone un verdadero problema, ya que debe pedirlos directamente a Italia. "El envío a Canarias sale la mitad de lo que vale el zapato". Pese a todo, este no es su mayor problema. "Para más INRI, tengo un pie más grande que el otro", ha confesado. Una talla, particularmente. "Siempre voy con zapato de caballero y tengo reservado para fiestas, bautizos y bodas uno bonito, porque no puedo calzarme". Una situación que ha sido comentada por los protagonistas del programa.

Para Fernando de Haro, este es "un caso a estudiar". A continuación, Rosa Rosado ha planteado que, en el fondo, cuando "tú vas a comprar algo, no te dan otra talla. Es decir, tienes que comprar los dos o hacértelos a medida, pero eso es carísimo. Te sale más barato comprarte dos pares y coger el izquierdo o derecho según te convenga".





Problemas por efecto y por defecto

Otros problemas similares han tenido estos oyentes del programa, que han aprovechado el lunes para contar sus conflictos a la hora de buscar calzado. Esta mujer, que calza un 35 o 36, siempre tiene que buscar zapatos en la zona de niños. "No sabéis la rabia que me da", ha confesado. Otras veces, no obstante, no es solo un problema propio, sino también ajeno.

Este otro hombre ha contado que los inconvenientes los tiene con su hijo. "Mi hijo de 10 años usa un 41 y medio. Madre mía, no sé yo a dónde va a llegar ese pie", ha lamentado el oyente. Una situación a la que ha respondido Fernando de Haro con humor: "Yo iría a la tienda a ver cuál está en oferta y le compraría varios números: el 41, el 42 y el 43. Con la inflación como está, yo me llevaría tres pares diferentes".