Consejos para evitar la fascitis plantar y más problemas en los pies: "Lavarse los dientes a la pata coja"

Este martes en 'La Noche de COPE' le hemos dado a los pies esa importancia que requieren. Es una de las partes más complejas de nuestro organismo. ¿Sabes que tiene 26 huesos; cuenta con 33 articulaciones; y unos 120 tendones, ligamentos y músculos? Y nosotros, que no les hacemos ni caso… Ángel de la Rubia es podólogo, presidente de la Sociedad Española de Podología Deportiva y subdirector de los Servicios Médicos del Maratón de Madrid y nos ayuda a cuidarlos un poco mejor.

El 70% de la población española tiene problemas de pies. Quizá el motivo esté en su calzado, pero, a lo mejor, existen otras causas que lo provocan. Es más, todo empieza prácticamente en el momento en el que los antecesores al ser humano se ponen de pie. "Nos iba mejor cuando íbamos a cuatro patas. Nos duelen los pies, la espalda... Esta es la principal causa de absentismo en España", recalca el doctor De la Rubia en 'La Noche de COPE'.

"Los pies sufren en primera persona las consecuencias de la fuerza de la gravedad", señala el presidente de la Sociedad Española de Podología Deportiva en 'La Noche de COPE'. En cualquier caso, también hacemos muchas cosas mal. "No solo la mala utilización del calzado, sino que el hecho de caminar por las aceras ya supone un castigo", señala De la Rubia.

¿Cómo tendrían que ser para que nuestros pies no sufrieran? "El cuerpo humano no lleva muy bien la repetición del movimiento. Pisar sobre una superficie uniforme que siempre es igual que no ofrece alternancia a nuestras articulaciones es malo. Estamos hechos para andar por la arena o el campo, sería ideal andar por superficies naturales", señala en 'La Noche de COPE' el subdirector de los Servicios Médicos del Maratón de Madrid.

La clave para evitar problemas en los pies está en fortalecerlos. Para ello, el podólogo destaca el uso de una almohada doblada pisándola, manteniendo el equilibrio con un pie y con el otro elevado para activar "el sistema músculo-esquelético del pie". "Si además le añadimos un movimiento de sentadilla o de lanzar una pelota contra la pared, sería aún más beneficioso", explica en 'La Noche de COPE'. Otro consejo sorprendente puede ser "cepillarnos los dientes a la pata coja": "Dicen los expertos que ayuda a retrasar problemas como el Alzheimer".

Los pies de los bebés

El doctor De la Rubia también aconseja tardar en poner a los bebés zapatillas o cualquier otro calzado. "Antes, lo ideal era que el niño anduviera cuanto antes. La fase de gateo debe ser lo más amplia posible porque sabemos que eso va a fomentar un desarrollo idóneo de la columna vertebral", concreta en 'La Noche de COPE'. Tanto es así que desde su organismo pretenden presentar un proyecto para que sea obligatorio que en las guarderías haya espacios de césped o arena en el que los niños puedan andar descalzos.