Tener los pies fríos, ¿debemos preocuparnos?

¿Sueles tener los pies fríos? ¿Te has preguntado el motivo de ello? Seguro que en algún momento los has notado en un estado de 'congelación', sobre todo en las épocas del año en las que bajan las temperaturas, y ni con dos capas de calcetines se calientan. Y es que, es muy frecuente que se den estos síntomas durante los meses de invierno. Aunque muchas veces esta sensación no tiene mucha importancia, el quid de la cuestión llega cuando se produce durante los 365 días y de manera constante, ya que puede ir ligado a algún tipo de patología o problema de salud. Por este motivo, en cope.es hemos querido preguntar a un podólogo, si tener los pies fríos debe preocuparnos, puesto que normalmente solemos trivializar con las situaciones que tenemos en nuestros pies y no les hacemos mucho caso. Y, en este sentido, por tontería que parezca, tenemos que cuidarlos -sobre todo durante la temporada de invierno- para evitar problemas en un futuro.

¿Nos preocupamos o no?

"Puede generar una serie de problemas que nos pueden ocasionar molestias, incomodidad y muchas veces, en casos extremos, pueden llevar a ciertas situaciones más graves. Parece que el frío es una cosa, sobre todo en los pies que no le solemos dar la importancia que tiene, y en el invierno hay que darle los cuidados más adecuados para intentar evitar que una situación de menos temperatura en nuestros pies pueda generar un problema serio con el paso del tiempo", recomendaba Juan Carlos Montero, vocal de comunicación y podólogo del Ilustre Colegio Profesional de Podología de la Comunidad de Madrid (ICOPOMA). "El tener un problema a nivel vascular puede hacer que nuestros pies se enfríen más. En personas que tienen la tensión más bajita, por ejemplo, también pueden sentir más frío en manos y en pies, porque una tensión baja hace que el corazón bombée más despacio la sangre", explicaba, añadiendo que, "en principio, tener los pies fríos no nos tiene que preocupar, no es una cosa que identifiquemos con una patología así de primeras, pero sí puede ser consecuencia de otros temas", aseguraba el podólogo.

El profesional ha dejado claro que tener los pies fríos no es algo "patológico". "Esto tiene que ver con la termorregulación de nuestro cuerpo", señalaba, agregando que uno de los mecanismos de defensa para controlar la temperatura corporal es "la vasoconstricción en las articulaciones distales, en pies y manos, es decir, que esos vasos sanguíneos se constriñen, es decir, hacen que llegue menos sangre a pies, manos, etc. con el fin de mantener el calor corporal", explicaba. En invierno, lo que necesita nuestro cuerpo es abrigarse, por lo que se debería utilizar prendas de calzado que ayuden a conservar la temperatura caliente en ellos y no se enfríen. En definitiva, "tener los pies fríos no es que me haga pensar que tengo un problema de salud, pero sí que es cierto que hay algunos problemas de salud que me pueden dar que los pies se me enfríen", zanjaba el especialista.

La enfermedad típica de los pies

Una de las patologías típicas de nuestros pies son los sabañones: "Esto es muy propio de sitios que hace mucho frío y que se pasa de temperaturas extremas durante un tiempo significativo, a temperaturas altas. Por ejemplo, estoy mucho tiempo en la nieve y luego pongo los pies en el brasero para meternos en calor. Entonces, se producen alteraciones que, en principio, se solucionan fácilmente y no generan un problema mayor. Pero sí que pueden generar malestar y cierta molestia en las personas que lo sufren", comentaba el podólogo Juan Carlos Montero.

Cómo evitar esta sensación

Además de evitar cambios bruscos de temperatura y de formentar la movilización de los pies cuando están muy fríos, el experto recomienda lo siguiente: "En invierno tendré que utilizar un calcetín y un calzado diferente que en verano. También es interesante la dieta. Por ejemplo, el alcohol o incluso el tabaco, que a nivel de circulación del cuerpo hace que con el paso del tiempo haya problemáticas en ese sentido. Una dieta adecuada, con agua abundante para que el cuerpo esté bien hidratado, evitando estas sustancias nocivas, añadiendo productos que contengan vitaminas, minerales... puede ser beneficioso para evitar estos problemas que derivan luego en que se me enfríen los pies".